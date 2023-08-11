AYT Türkiye 69.'su Hacılar'dan

Hacılar ilçesi son zamanlarda yapılan yatırımlarla her alanda kendisinden söz ettiriyor. Hayırsever Özkaya Ailesi tarafından yaptırılan Halit Özkaya Kütüphanesi, hedeflenen amacını gerçekleştirerek AYT Türkiye 69'uncusu olan Ömer Taşçı'nın çalışmalarına ev sahipliği yaptı.

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  • 11.08.2023 12:07
  • Güncelleme: 11.08.2023 12:12
AYT Türkiye 69.'su Hacılar'dan
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Hacılar ilçesi son zamanlarda yapılan yatırımlarla her alanda kendisinden söz ettiriyor. Hayırsever Özkaya Ailesi tarafından yaptırılan Halit Özkaya Kütüphanesi, hedeflenen amacını gerçekleştirerek AYT Türkiye 69’uncusu olan Ömer Taşçı’nın çalışmalarına ev sahipliği yaptı.

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan AYT Türkiye 69’uncusu olan ve çalışmalarını Hacılar Halit Özkaya Kütüphanesi’nde gerçekleştiren Osman Ulubaş Kayseri Fen Lisesi mezunu Ömer Taşçı’yı makamında misafir etti. Başkan Özdoğan; “Yapılan yatırımların, bir bir meyvelerini vermesi, amacına uygun olarak hedeflerini gerçekleştirmesi bizlere gurur veriyor, mutlu ediyor” dedi. Halit Özkaya Kütüphanesi’ni çok beğendiğini ve çalışmalarını burada gerçekleştirdiğini ifade eden Ömer Taşçı, “Günde yaklaşık 7 - 8 saate yakın çalışıyordum. Ama kimin ne kadar çalıştığı kişiden kişiye değişen bir şey. 10 tercih yaptım ama inşallah Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi gelecek gibi görünüyor” dedi. Türkiye AYT sıralamasında 69’uncu olan Ömer Taşçıyı tebrik eden Başkan Özdoğan; "Başarılı bir gencimizin Halit Özkaya Kütüphanesi’nde çalışarak bu dereceyi yakalamış olması bizi ziyadesiyle mutlu etti. Rahmetli Halit Özkaya Ağabeyimin ruhu şad olsun. Kendisi eğitime çok önem verirdi. Ufku çok geniş, dünya çapında vizyonu olan bir büyüğümüzdü. Evlatları da öyle maşallah. Onların idare ettiği firmalar da bugün Türkiye’nin sayılı firmaları, dünyada da söz sahibi olan firmalar arasındadır” ifadelerini kullandı.

Ömer Taşçı’yı makamında misafir eden ve bir süre sohbet eden Başkan Özdoğan; “Bizim de bu vesileyle senin gibi güzel, başarılı bir gencimizin de Halit Özkaya Kütüphanesi’nde bu dereceyi yakalamış olması bizi ziyadesiyle mutlu etti. Çünkü hayırsever ailemizin hedefi buydu zaten. Yani dünya çapında derece yapmak, Türkiye’de derece yapmak ve ülkemize, dünyaya katkı vermek. Bütün hedefimizde niyetimiz de buydu. Elhamdülillah meyvesini almaya seninle başlamış olduk. Son sınavda 69’uncu sırada olmak da büyük bir başarı. Allah yolunu bahtını açık etsin inşallah. Belediye olarak vakfımız olarak yanında olduğumuzu, olacağımızı da belirteyim. İnşallah çok güzel bir neticeyle okulunu bitirmek nasip olur. Allah yolunu bahtını açık etsin, çok memnun oldum. Sayende gurur duyduk. Allah sana sağlık sıhhat versin, ülkemize hayırlı olsun” ifadelerine yer verdi.

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İHA

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