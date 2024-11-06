Azerbaycanlı Eğitim Müsteşarı Nesibova, Çakmakoğlu'nun kabrini ziyaret etti
Azerbaycan Ankara Büyükelçiliği Eğitim Müsteşarı Doç. Dr. Necibe Nesibova, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Eski Milli Savunma Bakanı ve Milliyetçi Hareket Partisi 21 ve 23'üncü Dönem Kayseri Milletvekili Sabahattin Çakmakoğlu'nun İncesu'da bulunan kabrini ziyaret etti. Nesibova, Çakmakoğlu'nun mezarına karanfil bıraktı.
Azerbaycan Ankara Büyükelçiliği Eğitim Müsteşarı Doç. Dr. Necibe Nesibova, 23 Ekim tarihinde hayatını kaybeden Eski Milli Savunma Bakanı ve Milliyetçi Hareket Partisi 21 ve 23’üncü Dönem Kayseri Milletvekili Sabahattin Çakmakoğlu’nun İncesu’da bulunan kabrini ziyaret etti. Nesibova’ya Şuşa Azerbaycan Evi Başkan Vekili Ferhad Bedelovve, Hunat TV Genel Yayın Yönetmeni Kürşat Açıkgöz ve Bahçelievler Mahallesi Muhtarı Mehmet Keleş eşlik etti.
Nesibova, Çakmakoğlu’nun kabri başında dua etmesinin ardından mezarına karanfil bıraktı.