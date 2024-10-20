Babası tarafından öldürülen Buse Erkin için eylem yapıldı

Kayseri'de 3 Mayıs günü babası tarafından öldürülen Buse Erkin için Emek ve Gül Derneği Kayseri Şubesi Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Polis Merkezi önünde basın açıklaması gerçekleştirdi. Toplanan grup öldürülen kadınlar için sloganlar atılarak seslerini duyurmak istedi. Dernek sözcüsü Şeyma Nur Bakla, açıklamada önce Buse Erkil'in kısaca hayatını ve yaşanan olayı anlattı. Ardından yapılan açıklamada Bakla, "Şimdi soruyorum size bu cani hangi hakla Berat istiyor yada hangi vicdan bu caniyi dinliyor. Buse'nin gençliğinin, Elisanın annesiz kalışının, Buse'nin kardeşlerinin ablasız kalışının, Buse'nin gelemediği yiyemediği doyamadığı gülemediği günlerinin Hesabını bu adam dışarı çıkarsa kim verecek? Yada cezası düşerse bu sayılanlar gerimi gelecek. İdam değil müebbet istiyoruz. Ölüm kurtuluş sürünsün bu gibi caniler diğer dünyada asıl asli adalete hesap verecek ama bu dünyadada sürünsün sohbet gezme yeme içme eğlenme planı yapmam gereken dostuma bu yazıyı hazırlıyorum. Bugün Buse, yarın sen, diğer gün ben olabiliriz. 38 suç kaydı olan bir adam dışarıda tutuldu ve 39. Suçu da kendi öz kızını öldürmek oldu. Bu adam beraatini istiyor, hemde hiç utanmadan. Ne kızına ne de küçücük torununa acımayan bir adam. Adam demeye bile utanıyorum çünkü hiçbir adam bırak kendi kızını el kızına bile kıyamaz. Yapılan bu caniliğin hiçbir affı hiçbir bahanesi hiçbir savunması yapılmaz, yapılamaz. Şimdi sorarım size aynı durumu çocuğunuzun, eşinizin, dostunuzun yaşamayacağı ne malum? "Zaten benim başıma gelmez" diye düşünerek başkasına yapılan zulme, katliama, vahşiliğe susacak olanlara soruyorum: böyle bir durumu yaşamayacağınızın bir ispatı bir kesinliği var mı? Bu ülkede zalimliğe yeterince susulmadı mi? Gözerinin önünde dövülen hamile bir kadına kaç kişi yardım etti? Ya da birisi çıkıp da döven adama "ya sen ne yapıyorsun" dedi mi? Buse Erkin, İkbal Uzener, Ayşenur Halil ve daha nicesi için buradayız. Sesi bastırılmaya çalışılan her kadının yanındayız. Susmayacağız, susturulmayacağız" şeklinde konuştu.