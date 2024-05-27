Bağımlıların umudu bu merkez olacak

Türkiye’nin en büyük ve en önemli rehabilitasyon merkezlerinden birisi olarak bir model olacak İncesu ilçesinde inşaat çalışmaları hızla süren Kayseri Yeşilay Uyuşturucuyla Mücadele Rehabilitasyon Merkezi’nde sona doğru yaklaşıldı. İnşaat çalışmaları hakkında bilgi veren Yeşilay Kayseri Şube Başkanı Mehmet Çifçi; "Burada tabiri caizse yapıdan ziyade yeni bir tedavi sistemi inşa edildi. Burada her ne kadar 40 bağımlı aynı anda tedavi görecek olsa da tedavi sistemimiz anlamında bir bağımlı hastanede tek başına kendisinin kaldığı hissine kapılacak" dedi.

Kayseri Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB), Kayseri Büyükşehir Belediyesi, İncesu Belediyesi ve Türk Yeşilay Cemiyeti iş birliğinde hayırseverlerin desteği ile hayata geçirilecek olan Kayseri Yeşilay Uyuşturucuyla Mücadele Rehabilitasyon Merkezi’nde çalışmalar devam ediyor. Burada bir yapıdan ziyade tedavi sistemi inşa ettiklerini kaydeden Yeşilay Kayseri Şube Başkanı Mehmet Çifçi; "Kayseri Yeşilay Rehabilitasyon Merkezi’nde çalışmalar devam etmekte. Biliyorsunuz 18 Ağustos’ta buranın temelini atmıştık O günden bu güne inşaatımızın kaba işleri tamamen bitti, dış cephe çalışmaları başladı, ince işlerin yapımı devam ediyor. İnşallah yakın bir zaman içerisinde inşaat yapısından kurtulup tamamen bir bina yapısına dönecek. 1 yıl içerisinde bitirme arzusundaydık, inşallah bir aksilik olmazsa yine Ağustos ayı içerisinde binamızın inşaat yapım işlerini tamamlamış ve ondan sonraki süreçlerin başlamasının startını vereceğiz. Biliyorsunuz rehabilitasyon merkezi Yeşilay’ın Türkiye’deki üçüncü merkeziydi. Yeşilay’ın rehabilitasyon sistemi yerli ve milli bir sistem, burada daha farklı nasıl katkı sağlanabilir diye çok ciddi çalışmalar yapıldı. Burada tabiri caizse yapıdan ziyade yeni bir tedavi sistemi inşa edildi. Burada her ne kadar 40 bağımlı aynı anda tedavi görecek olsa da tedavi sistemimiz anlamında bir bağımlı hastanede tek başına kendisinin kaldığı hissine kapılacak. Öyle bir geniş alanda tedavi sistemi uygulanacak" dedi.

"Bir bağımlıyı kurtarabilmek için verilen mücadele"

Amaçlarının canı yanan vatandaşlara çare olmak olduğunun altını çizen Başkan Çifçi; "Bir bağımlıyı bile kurtarabilmek için buradaki mücadele. İnşallah burası tamamlandığında şehrimizde, bölgemizde bu anlamda canı yanmış, çaresiz kalmış gençlerimizin, aile bireylerimizin tedavisi için çok büyük bir umut kaynağı olacak. İnanıyorum; burada tedavi süreçleri başarıyla sonuçlanacak. Çünkü bu işi sadece tedavi süreci çerçevesinde baz almadık, sağ olsun Valimiz gökmen Çiçek öncülüğünde biliyorsunuz şehrimizde uyuşturucuyla alakalı ciddi bir çalışma başlatıldı. Hem polisiye tedbirler, hem operasyonlar hem de işin tedavi süreci ve önleyici faaliyetleriyle her alanda toplumsal bir mücadele içerisinde bunu devam ettiriyoruz. Biz şuna inanıyoruz; öncelikle bu işin önleyici faaliyetleri önemli, olabildiğince gençlerimizi uzak tutmak. Fakat bu anlamda kurtaramadığımız, korunamayan, uyuşturucuya bulaşmış bireylerimizin de tedavi süreçleriyle alakalı böyle bir yapıya ihtiyacımız vardı. İnşallah buradaki tedavi süreçleriyle birlikte bu anlamda canı yanan vatandaşlarımıza bu işin çaresi olduğunu gösterip umut kaynağı olacağına inanıyorum" diye konuştu.

100’e yakın insan istihdam edilecek

Hayırseverlerin de desteğiyle inşaatın hızla ilerlediğini kaydeden Başkan Çiftçi, merkezde yaklaşık 100 kişiden oluşan çalışan kadrosunun olacağını aktardı. Yeşilay Kayseri Şube Başkanı Mehmet Çifçi; "Planlarımız 2024 yılı sonuna burayı bitirmekti. Fakat gerek kış mevsiminin de inşaata engel olmaması, gerekse hayırseverlerimizin destekleri istikametinde bayağı hızlı ilerledik. İnşallah bundan sonraki planımıza da uygun olarak olabildiğince hızlı devam ettireceğiz ve yine ağustos ayı itibariyle yapımızın inşaat aşamasını sonlandırmayı arzuluyoruz. Tabi burada çok hızlı ilerleyen bir inşaat var. Bizim buraya verdiğimiz emekle alakalı da olsa burası hayırseverlerin desteğiyle yapıldı. Tüm hayırseverlerimizden Allah razı olsun. Bizim burada acele etmemizin sebebi bir gün bir gündür. Bir bağımlı ne kadar çabuk tedavi sürecini başlatabilirse bizim için de o kadar memnun olacağımız durum oluşacak. O yüzden olabildiğince bütün emeğimizi buraya verip inşaatımızı biran evvel bitirme arzusundayız. İnşaatımız bittikten sonra da işletmesini genel merkez üstlenecek. Burayla alakalı istihdam ve eğitim çalışmaları başlayacak. İnşallah burada 100’e yakın çalışan kadrosu olacak. Onlar eğitimlerini tamamladıktan sonra startı vereceğiz ve bağımlılarımızı misafir etmeye başlayacağız" ifadelerini kullandı.