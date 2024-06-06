Bahameddin Karaköse: 'Mutlu bir gelecek için her zaman öğrencilerimizin yanındayız'

Kayseri İl Milli Eğitim Müdürü Milli Eğitim Müdürü Bahameddin Karaköse, yayımladığı mesajında hafta sonu YKS sınavına girecek öğrencilere başarılar dileyerek, “Mutlu bir gelecek için her zaman öğrencilerimizin yanındayız” dedi.

Karaköse, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı, tüm Türkiye’de aynı anda 8-9 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecektir. 8 Haziran 2024 tarihinde uygulanacak olan 2024-YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT), 9 Haziran 2024 tarihinde uygulanacak olan 2024-YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ile 2024-YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) olmak üzere üç oturum halinde uygulanacaktır. İlimizde sınava girecek toplam 56.480 aday olup, bunlardan 23.939 aday 12. sınıf öğrencisidir. Sağlıklı ve mutlu bir gelecek için her zaman öğrencilerimizin yanında olduğumuzu ifade ediyorum. Yükseköğretim Kurumları Sınavına girecek olan tüm öğrencilerimize, hayallerindeki hedeflerine ulaşması temenni ediyorum. Değerli öğrencilerimizin Zihinleri açık, Başarı daim olsun.”