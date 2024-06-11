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Bahçesindeki odunların alev aldığı evi itfaiye kurtardı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir müstakil evin bahçesinde bulunan odunların tutuşması ile başlayan yangının eve sıçraması itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile engellendi.

Bahçesindeki odunların alev aldığı evi itfaiye kurtardı
Kayseri GündemEditör

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde bir müstakil evin bahçesinde bulunan odunların tutuşması ile başlayan yangının eve sıçraması itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile engellendi.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Battalgazi Mahallesi Yemlik Sokak üzerinde bulunan bir evin bahçesinde bulunan odunlar bilinmeyen bir sebepten dolayı yanmaya başladı. Alevlerin büyümesi üzerine haber verilmesiyle olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri bahçedeki yangını eve sıçramadan kontrol altına alırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bahçesindeki odunların alev aldığı evi itfaiye kurtardı
Bahçesindeki odunların alev aldığı evi itfaiye kurtardı
Bahçesindeki odunların alev aldığı evi itfaiye kurtardı
İHA
Kayseri Gündem

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