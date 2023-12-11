Bakan Mehmet Özhaseki: 'Yıllarca bu kulübe emek verdim'

 Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve Kayserispor Onursal Başkanı Mehmet Özhaseki, Kayserispor'un Pendikspor'u 2-0 mağlup ettiği maçın ardından yaptığı konuşmada, 'Bazı arkadaşlara garip gelebilir ama garip gelecek bir şey yok.

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  • 11.12.2023 10:32
  • Güncelleme: 11.12.2023 10:32
Bakan Mehmet Özhaseki: 'Yıllarca bu kulübe emek verdim'

Ben yıllarca bu kulübe emek verdim” dedi.
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve Kayserispor Onursal Başkanı Mehmet Özhaseki, “Bazı arkadaşlara garip gelebilir ama garip gelecek bir şey yok. Ben yıllarca bu kulübe emek verdim. Başkanlık yaptım. Çilesini çektim. Şimdi de onursal başkanıyım ve buralıyım. Kayseriliyim. Bunda gariplik ne olabilir ki? Niye garipsediler anlayamadım. Neyse olur. Bugün güzel bir maç izledik. Başa baş kora kor bir mücadele izledik. Pendikspor yerini hak etmeyen iyi bir takım. Kayserispor sabırla gitti ve neticesinde 3 puanı aldı. Başta hocayı tebrik etmek lazım. Müthiş bir başarı grafiği yakaladı. Çok da iyi gidiyor. Futbolcular iyi gidiyor. Birbirlerine alıştılar. Belki de transfer tahtasının kapalı olması kulübe yaradı. Birbirine alışan futbolcular iyi bir ortam doğurdular. Tebrik ederim” diye konuştu. Bir gazetecinin "Bugünde prim verdiniz mi ?" sorusuna Özhaseki, "Yeniden Türkiye gündemine taşır mısınız? Hayır vermedim. Geçen seferde daha ödeyemedim. Başkan Ali Çamlı cebinden ödedi, benim yerime verdi ama ödeyeceğim söz verdim. Ali hocama sözüm var" açıklamasında bulundu.
ALİ ÇAMLI: TAHTAYI BIRAKIN TAKIR TAKIR TOP OYNAYAN BİR TAKIM VAR
Karşılaşmanın ardından stadyum çıkışında konuşan Kayserispor Başkanı Ali Çamlı ise “Bu takım her şeyi yapacak inanca sahip. Hoca bir maç daha kazandı. Yenilmeme alışkanlığımızı devam ettiriyor. Hocayı, teknik heyeti ve sporcuları tebrik etmek lazım. Ayağımız yere basarak hiçbir şekilde şımarmadan enaniyet ve kibir içerisine girerseniz bunun hiçbir anlamı kalmaz. İsterseniz ligde şampiyon olun. Ben bu galibiyeti bugün kendini tribünde parçalayan ve yürekten Kayserisporlu olan hemşerilerime hediye etmek istiyorum. Oyunumuza ‘tesadüf’ diyen arkadaşlara hediye ediyorum. Bahoken’e ‘topçu değil’ diyen arkadaşlara Bahoken’in golünü hediye ediyoruz. Lütfen artık şehirde kenetlenelim. En tepedeki hedeflemezseniz bu işi başaramazsınız. En tepeyi hedeflerin de 5’inci bitirin, 6’ıncı bitirin. Futbolun içinde gelişebilecek şeyleri siz tahmin edemezsiniz. Ama bizim takımımız iyi, teknik heyetimiz çok gayretli. Ben özellikle hoca için seviniyorum” dedi. Transfer tahtası ile ilgili gelen soruya kulüp başkanı Ali Çamlı, “Tahta, tahta, tahta. Bizde tahta çok. Marangozlarda da çok. Tahtayı bırakın takır takır top oynayan bir takım var ortada. Bizim en büyük sorunumuz ulusal lisans. Ulusal lisansının olmaması da doğru değil. Geride kalan 70 dosyayı açıp transferi açan yönetim 3-5 dosyayı da inşallah açacaktır. Bu takım çok iyi olacak. Bu takım her şeye rağmen olması gerektiği yerde olacak” dedi.

1ha

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