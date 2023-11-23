Bakan Özhaseki 5.2'lik depreme Adıyaman'da toplantı sırasında yakalandı
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Malatya'da meydana gelen 5.2 büyüklüğündeki depreme Adıyaman Valiliği binasında toplantı sırasında yakalandı.
- 23.11.2023 21:58
- Güncelleme: 23.11.2023 21:58
Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem çevre illerde de hissedildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki ise Malatya’daki 5.2’lik depreme Adıyaman Valiliği binasında toplantıdayken yakalandı.
1ha
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