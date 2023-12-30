Bakan Özhaseki: 'Bir an önce konutlarımızı depreme dirençli yapmalıyız'

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Kocasinan Belediyesi ve hayırsever işbirliği ile yapımı tamamlanan Celal-Aysel Küçükşahin Aile Sağlığı Merkezi'nin açılış töreninde yaptığı konuşmasında, 'Burada 500'e yakın aktif fay hattı var ve her an her yede 4,5,6,7 şiddetinde deprem olabilir. Bir an önce konutlarımızı depreme dirençli yapmalıyız' dedi.

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  • 30.12.2023 15:55
  • Güncelleme: 30.12.2023 18:38
Bakan Özhaseki: 'Bir an önce konutlarımızı depreme dirençli yapmalıyız'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Kocasinan Belediyesi ve hayırsever işbirliği ile yapımı tamamlanan Celal-Aysel Küçükşahin Aile Sağlığı Merkezi’nin açılış töreninde yaptığı konuşmasında, “Burada 500’e yakın aktif fay hattı var ve her an her yede 4,5,6,7 şiddetinde deprem olabilir. Bir an önce konutlarımızı depreme dirençli yapmalıyız” dedi.

Deprem bölgesinde yaraları sarmak için büyük gayret gösterdiklerini söyleyen Bakan Mehmet Özhaseki, “Zor bir coğrafyada yaşıyoruz. Etrafımızdaki coğrafyada ağzı tatlı bir ülke yok. Tabi bizim ülke olarak bir zorluğumuz daha var o da depremsellik. 1900’lü yılların başlarında aletli ölçümler başlar. Bu ülkenin denizlerinde ve karalarında 230’dan fazla yıkıcı deprem var 66‘nın üzerinde şiddette. Topraklarımızın yüzde 66’sı nüfusumuzun da yüzde 77’den fazlası bu birinci ve ikinci derece deprem bölgesinde yaşıyor. Kayseri 3 ve 4’te o ayrı bir şey, çok emin vaziyette değiliz. 490’a 500’e yakın şu anda da hareketli fay hattı var Türkiye’de. Yani her an her yerde 4,5,6,7’ye kadar yükselen bir deprem olabilir. Bunu niye söylüyorum? Bizim bir an önce kaldığımız konutları depreme dirençli yapmamız lazım, sağlıklı yapmamız lazım. Rastgele yapmamamız lazım. “Bir şey olmaz” diyerek “bir kat daha at, zemin etüdüne de dikkat etme ne olur ki” diyerek hareket edemeyiz biz. Her işimizi dikkatli ve sıfır toleransla götürmemiz lazım. Böyle olursa evimiz yüksekte de olsa sallansa bile Allah’ın izniyle yıkılmaz. Emniyetli ve güvenli bir şekilde oturabiliriz. En son Kahramanmaraş merkezli 2 büyük deprem yaşadık. Kolay değil ama bunların altından kalkmak lazım. Yaraları sarmak için büyük bir gayret içerisindeyiz. Bütçe ya da enflasyon gibi sıkıntılara bakmadan o bölgelerdeki yaraları sarmaya devam ediyoruz” dedi.

Bakan Özhaseki, şehirleri güvenli hale getirmek için de çaba sarf ettiklerini söyleyerek, “Bu arada da gerek İstanbul’umuzu gerekse diğer şehirlerimizi daha güvenli hale getirebilmek için büyük bir çaba içerisindeyiz. Önce ben Kentsel Dönüşüm Başkanlıklarını kurdum, meclisten geçirdik. Yasalarını çıkardık. Çok hızlı bir vaziyette hareket edebileceğimiz bir ortam doğuyor. İstanbul’da kötü niyetlilerin özellikle önümüzü kestikleri ne kadar madde varsa tek tek ele alıp onları aştık. Şimdi hızlı bir vaziyette birçok kentimizi depreme hazır hale getireceğiz. Bundan başka çaremiz yok bizim zaten. Şimdi de çıkardığımız yasaya ara ara sağda solda çatlak sesler çıkıyor. Onların da farkındayız” ifadelerini kullandı.

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İHA

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