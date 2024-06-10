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Bakan Özhaseki ve Başkan Büyükkılıç'tan büyükşehirde 'kentsel dönüşüm' zirvesi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ı makamında ziyaret ederek, kentsel dönüşüm projeleri ile ilgili değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi.

Bakan Özhaseki ve Başkan Büyükkılıç'tan büyükşehirde 'kentsel dönüşüm' zirvesi
Kayseri GündemEditör

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ı makamında ziyaret ederek, kentsel dönüşüm projeleri ile ilgili değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi Başkanlık Girişi önünde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki’yi çiçeklerle karşıladı.

Bakan Özhaseki ile belediye girişinde bir süre sohbet eden ve hatıra fotoğrafı çektiren Başkan Büyükkılıç, Özhaseki’yi Büyükşehir Belediyesi başkanlık makamında ağırladı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki’nin Başkan Büyükkılıç’a ziyaretinde Emlak Konut Genel Müdürü Cengiz Erdem, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Başkanı Hakkı Alp, ilgili bürokratlar, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan, Genel Sekreter Yardımcısı Hamdi Elcuman ve daire başkanları da hazır bulundu.

Ziyarette, kentte yapılan, yapımı devam eden ve yapılacak kentsel dönüşüm projeleri ilgili değerlendirme ve istişareler yapıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Ankara’da Kayseri’nin âdeta sesi olan Bakan Özhaseki’ye desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Başkan Büyükkılıç, “Şehrimizin geleceği için önemli adımlar atmaya devam ediyoruz. Kayseri’mizde hayata geçireceğimiz kentsel dönüşüm projelerini değerlendirdik. Şehrimize yapılan ve yapılacak olan projelerimiz şimdiden hayırlı, uğurlu olsun” diye konuştu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, ev sahipliğinden dolayı Başkan Büyükkılıç’a teşekkür ederek, tüm Kayserililere de selam ve sevgilerini iletti.

Bakan Özhaseki de hafta sonu mesaisinde Kayseri’de olduklarını belirterek, kentte hayata geçirecekleri kentsel dönüşüm projelerini değerlendirdiklerini ifade etti.

Bakan Özhaseki ve Başkan Büyükkılıç'tan büyükşehirde 'kentsel dönüşüm' zirvesi
Bakan Özhaseki ve Başkan Büyükkılıç'tan büyükşehirde 'kentsel dönüşüm' zirvesi
Bakan Özhaseki ve Başkan Büyükkılıç'tan büyükşehirde 'kentsel dönüşüm' zirvesi
Bakan Özhaseki ve Başkan Büyükkılıç'tan büyükşehirde 'kentsel dönüşüm' zirvesi
Haber Merkezi
Kayseri Gündem

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