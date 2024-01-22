Bakan Uraloğlu: 'Erciyes ve Kapadokya turizmine yeni soluk'

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Kapadokya turizm bölgesinin hava trafiğinde önemli yer tutan ve İç Anadolu Bölgesi'nde Esenboğa Havalimanı'ndan sonra en büyük 2'nci, Türkiye genelinde yolcu sayısında 11'inci, dış hat yolcu trafiğinde ise 7'nci sırada olan Kayseri Havalimanı’nın 12 Kasım 2020’de başlanan yeni terminal binası ve apron yapım çalışmalarında son aşamaya gelindiğini ifade etti.

Toplam 51 bin metrekare üzerine kurulan yeni alanla yolcu kapasitesinin artmasının yanında, otopark, ulaşım ve konfor alanlarının da bölgenin potansiyeline uygun hale getirildiğini söyleyen Bakan Uraloğlu, apron alanının 43 bin metrekareden 132 bin 500 metrekareye çıkarıldığına dikkat çekerek “Bu sayede önümüzdeki dönemde gelişen Erciyes ve Kapadokya turizm talebi ve bölgenin ticaret hacminin de hesap edilerek başta Kayseri olmak üzere, bölgenin hava trafiği ve ulaşımı açısından önünde bulunan önemli bir engeli de geride bıraktık” dedi.

Yeni terminal binasının iç ve dış hatlar ortak terminal binası olarak hizmet vereceğini de sözlerine ekleyen Bakan Uraloğlu, “En kısa zamanda terminalimiz hizmete açılacak. Uçak sayımız da 9 park pozisyonundan 16 park pozisyonuna çıktı. Yeni terminal binasında 6 yolcu köprüsü sayesinde yolcular yeni iç ve dış hatlar terminal binasına kesintisiz bir şekilde ulaşabilecek. Yeni yapılan açık ve kapalı otopark alanları 831 araçlık ilave kapasiteyle artık aynı anda bin 311 araç faydalanabilecek” şeklinde konuştu.