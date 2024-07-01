Bakanlık’tan Danişmentgazi’deki olaya ilişkin açıklama: “Mağdur çocuk ve ailesi devlet korumasına alındı”

Kayseri Danişment Mahallesi’nde yabancı uyruklu bir şahsın çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddiasının ardından Kayseri’nin pek çok mahallesinde vatandaşlar tepki göstermek adına meydanlara indi. Gece sularında kent genelinde yaşanan gerginliklerin ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ndan olaya ilişkin açıklama geldi.

Bakanlığın yayınlamış olduğu açıklamada “Olayın emniyet birimlerine intikal ettiği anda İl Müdürlüğü ekiplerimiz ivedilikle harekete geçmiştir. Mağdur çocuk, kardeşleri ve anne emniyetteki işlemlerin ardından devlet korumasına alınmıştır. Uzman ekiplerimiz tarafından çocuğa ve ailesine yönelik psikososyal destek süreci başlatılmıştır. Bakanlık olarak dava sürecine müdahil olarak suçlunun en ağır cezayı almasının yakın takipçisi olacağız” ifadeleri yer aldı.