BAL'da Kayseri takımlarının grupları belli oldu

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 2023-2024 sezonunda mücadele edecek takımların grupları belli oldu. Kayseri ekipleri Hacılar Erciyesspor ile Develigücü 11. grupta yer aldı.

Bölgesel Amatör Lig’de gruplar belli oldu. 2023-2024 futbol sezonunda mücadele edecek takımların hangi grupta yer alacağı kamuoyu ile paylaşıldı. Buna göre yeni sezonda Kayseri’yi temsil edecek Hacılar Erciyesspor ile Develigücü’nün de grubu ve gruptaki rakipleri belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonundan alınan bilgilere göre; Hacılar Erciyesspor ile Develigücü yeni sezonda Bölgesel Amatör Lig 11.Grupta yer alacak. 13 takımın mücadele vereceği grupta 2 Kayseri, 2 Malatya, 2 Tunceli, 2 Elazığ, 2 Bingöl, Erzincan, Sivas ve Yozgat şehirlerinin temsilcileri yer alacak. 14-15 Ekim 2023 tarihlerinde başlayacak olan 2023-2024 sezonu BAL müsabakaları fikstür çekimi ise Ekim ayının ilk haftasında gerçekleştirilecek.

Bölgesel Amatör Lig 11.grupta mücadele edecek takımlar şunlar: Elazığ Aksarayspor, Elazığ Rüstempaşaspor, Malatyaspor, Malatya Hekimhan Belediyespor, Tunceli Dersimspor, Tunceli Ovacık Munzurspor, Develigücü, Hacılar Erciyesspor, 12 Bingölspor, Bingöl Gençspor, Erzincan Ulalarspor, Sivas Kangalspor, Yozgat Bozokspor