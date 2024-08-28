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- Balıkçılar yeni sezonda palamut bolluğu bekliyor
Balıkçılar yeni sezonda palamut bolluğu bekliyor
Denizlerde 1 Eylül'de başlayacak balık sezonuna sayılı günler kaldı. Bu sezonun durgun geçtiğini dile getiren Balıkçı Çetin Çolak, 'Yeniz sezon içinde beklentimiz yüksek. Bu sezonda palamut bereketi bekliyoruz. Yeni sezonda turfanda olduğu için fiyatlar biraz yüksek olur ama bakılar çoğaldıkça fiyatlarda düşecektir' dedi.
15 Nisan’da başlayan avlanma yasağının biteceği 1 Eylül’e sayılı günler kaldı. Kayseri’deki balıkçılar ise bu sezonda palamut bolluğunun olması beklentisinde. Yaz sezonunda işlerinin durgun geçtiğini söyleyen Balıkçı Çetin Çolak, “Yaz sezonu durgun geçti. Kayseri’de balığa talep yok. Genelde somon, alabalık, çupra ve levrek satıyoruz. Et ve tavuk fiyatlarına göre balık fiyatları daha ucuz. Bu sezon beklentimizi karşılamadı. Yeniz sezon içinde beklentimiz yüksek. Maliyetlerin yüksek olmasından dolayı geçen seneye oranla balık fiyatlarına yüzde 30-35 zam geldi. Vatandaş et ve tavuk fiyatlarını kıyaslayıp balığı tercih ediyor. Bugün 1 kilo kıyma 400 lira, 1 kilo balık ise 130 lira. Bu durumun işlerimize katkısı oluyor. Bu sezonda hamsi, istavrit, çupra ve levrek boldu. 1 Eylül’de açılacak sezonda palamudun çok olmasını bekliyoruz. Yeni sezonda turfanda olduğu için fiyatlar biraz yüksek olur ama bakılar çoğaldıkça fiyatlarda düşecektir” ifadelerini kullandı.
GÜNCEL BALIK FİYATLARI İSE ŞU ŞEKİLDE;
Hamsi: 85 lira
Çupra: 245 lira
Lagos: 249 lira
Uskumru: 155 lira
Palamut: 119 lira
Levrek: 235-279 lira
Alabalık: 130 lira
Somon: 140-160 liradan tezgahlarda satışa sunuluyor.