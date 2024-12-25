Bankalarda Yeni Dönem: Kaynağını belgelemeden kimse para çekemeyecek

2025'te Bankalarda Yeni Düzen

Kayıt dışı ekonomiyle mücadele kapsamında, Türkiye genelindeki tüm banka çalışanları, yüksek miktardaki nakit para işlemlerinde müşterilerden paranın kaynağını ve kullanım amacını soracak. Bu yeni sistem, Türkiye'nin 81 ilinde uygulanacak.

Resmi Belgeler Zorunlu Olacak

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, bu süreçte gerekli evrakların hazır bulundurulması gerektiğini vurguladı. Döviz bozdurma fişi, altın satış faturası ya da araç ve konut satış belgeleri gibi dokümanları sunamayanlar detaylı incelemeye tabi tutulacak.

Yüksek Miktardaki Kaynağı Belirsiz İşlemler Yasaklanıyor

1 Ocak 2025'ten itibaren, yüksek miktardaki kaynağı belirsiz paralarla işlem yapılmasına izin verilmeyecek. Belgelerini eksiksiz hazırlayanlar sorun yaşamazken, eksik ya da yanlış bilgi verenler için araştırma süreci başlatılacak.

Bu yeni düzenleme, kayıt dışı ekonomiyle mücadelede önemli bir adım olarak değerlendiriliyor ve bankacılık sektöründe büyük bir değişim yaratacak gibi görünüyor. Belgelerinizi şimdiden hazırlamayı unutmayın!