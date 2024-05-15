Başkan Arı sanayi esnafı ile buluştu

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Yeni Sanayi Sitesi esnafı ile bir araya geldi. Arı, esnafın sorunlarını dinledi, çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Başkan Arı sanayi esnafı ile buluştu
Kayseri GündemEditör

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Yeni Sanayi Sitesi esnafı ile bir araya geldi. Arı, esnafın sorunlarını dinledi, çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Her hafta farklı esnaf gurupları ve vatandaşlarla bir araya gelmeye devam eden Belediye Başkanı Rasim Arı, sabah erken saatlerde Yeni Sanayi Sitesi’ni ziyaret etti. 13. Blok’ta işyerleri bulunan esnaflarla birlikte kahvaltı yapan Arı, daha sonra esnaflarla sohbet etti.

Sanayi esnaflarının talep ve önerilerini dinleyen Arı, esnaflara çalışmaları hakkında bilgi vererek sorularını cevaplandırdı.

İHA
Kayseri Gündem

Bakmadan Geçme

ERÜ'ye 'simülasyon merkezi' sözü
ERÜ'ye 'simülasyon merkezi' sözü
2023'de Kayseri'de 15 bin 382 bebek dünyaya merhaba dedi
2023'de Kayseri'de 15 bin 382 bebek dünyaya merhaba dedi
Park ve mesire alanlarına drone ile ilaçlama
Park ve mesire alanlarına drone ile ilaçlama
Ak Parti'de değişim sinyali: 'Yanlışta ısrar kaybettirir'
Ak Parti'de değişim sinyali: 'Yanlışta ısrar kaybettirir'
Büyükşehir'den 'kamu malına karşı hassasiyet' çağrısı
Büyükşehir'den 'kamu malına karşı hassasiyet' çağrısı
Evinde müze gibi kaçak tarihi eser yakalandı: 1 gözaltı
Evinde müze gibi kaçak tarihi eser yakalandı: 1 gözaltı