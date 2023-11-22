Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Ticaret Bakan Yardımcısı Özgür Volkan Ağar’ın da katıldığı Uluslararası Ticaret ve Girişimcilik Günleri çerçevesinde düzenlenen ‘Kayseri Girişimcilik ve Uluslararası Ticaret Merkezi Açılışı-İhracat ve Girişimcilik Paneli’ programına katıldı. Programda konuşan Başkan Büyükkılıç “Bu şehrin huzurunu çok önemsiyoruz” dedi.

Kayseri Ticaret Odası’nda (KTO) gerçekleşen programa Başkan Büyükkılıç’ın yanı sıra Ticaret Bakan Yardımcısı Özgür Volkan Ağar, Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürü Mehmet Ali Kılıçkaya, İGE A.Ş. Genel Müdürü Kasım Deniz, EXİMBANK Genel Müdürü Ali Güney, Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, ICMPD Portfolyo Direktörü Pınar Yapanoğlu, Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, bürokratlar ve iş dünyasından çok sayıda davetli katıldı.

Kayseri Ticaret Odası’nın yürütücüsü olduğu Kayseri Girişimcilik ve Uluslararası Ticaret Merkezi (KAGUTİM) Projesi, Avrupa Birliği’nce finanse edilen ve Uluslararası Göç Politikaları Geliştirme Merkezi (ICMPD) tarafından, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonuyla yürütülen ENHANCER Projesi kapsamındaki programda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, kadim kent Kayseri’nin köklü tarihi hakkında bilgiler vererek, Kayseri ve Büyükşehir faaliyetleri hakkında açıklamalarda bulundu.

“Dayanışma içerisinde şehrimizi daha iyi noktaya taşıma adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz”

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, yerel yöneticiler olarak, 16 ilçe belediye başkanı ile dayanışma içerisinde rutin belediye hizmetleri dışında da çalıştıklarını ve bu şehrin gereksinimi neyse onlara katkı sağlamak amaçlı projelere de her türlü desteği verdiklerini ifade ederek, “Kayseri’miz kadim medeniyetler şehri olarak anılır. Kültepe Kaniş-Karum ile başlayan ticaretin merkezi olarak nitelendirilen Kayseri’miz 6 bin yıllık geçmiş diye konuşurken, son çıkan tabletlerimiz, 7 bin yıla doğru gururla bu rakamları gösteriyor. Kayseri gerçekten ticaretin anayasasının yazıldığı, yasalarının oluşturulduğu hem de sosyo-ekonomik alandaki çalışmaların da söz edildiği bir geçmişe sahip. İşte çivi yazısıyla başlayan sürecin, şimdi dünyanın globalleştiği ve avcumuzun içine sığdığı süreçte. Ticaret Odamızın kıymetli başkanının söylediği gibi günün koşullarına kendimizi uyarlamazsak, tabi ki geri kalırız. Kurum ve kuruluşlarımızla dayanışma içerisinde şehrimizi daha iyi noktaya taşıma adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yerel Yöneticiler olarak, 16 ilçe belediye başkanı kardeşimizle dayanışma içerisinde rutin belediye hizmetleri dışında da bu şehrin gereksinimi neyse onlara katkı sağlamak amaçlı çalışmalara da her türlü desteği veriyoruz” şeklinde konuştu.

Kayseri’nin Anadolu’nun adeta gözbebeği olduğunu ifade eden Başkan Büyükkılıç, Kayseri insanına fırsat verildiğinde üreten, katma değer sağlayan işler yapacağını kaydetti. Büyükkılıç, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Şehrimizin 1 buçuk milyon nüfusu sahip, 100 bin civarı da misafir olması şehir olma ötesinde çevresindeki 8 tane şehirle de irtibat halinde olduğunu, cazibe merkezi olduğunu Anadolu’nun adeta gözbebeği olduğunu, üretken insanlarıyla, hayırsever yaklaşımlarıyla en önemlisi ticari zekasıyla kendisinden söz ettiren bir şehir. İşte bu anlayış içerisinde 3 tane organize sanayisi, 1 tane serbest bölesi, aynı zamanda Teknoparkı ve son zamanlarda değerli valimizle yaptığımız çalışmalarla ilgili 4’üncü ve 5’inci organizenin hayata geçtiği şehir. Kayseri insanına fırsat verildiğinde hakikaten üreten, katma değer sağlayan, ihracata da büyük bir katkı sağlayan bir yapıya sahip. Bu şehir katkı sağlayan ve her alanda ben buradayım diyen bir şehir. Ayaklarının üzerinde durmaya çalışan bir şehir. Bizler hangi iş olursa olsun, o iş bizim işimiz algısıyla hareket ederiz ve onu hayatı geçirebilmek için el ele veren bir yaklaşım sergileriz. Bu şehrin huzurunu çok önemsiyoruz. Bu şehri güvenli liman olarak görmek ve hakikaten bunu hak ettiğini de paylaşmak istiyorum.”

“Sayın Cumhurbaşkanımızın elini güçlendirmek adına Kayseri olarak gayret gösterdik”

Başkan Büyükkılıç, “Sayın Cumhurbaşkanımızın elini güçlendirmek adına Kayseri olarak gayret gösterdik” diyerek, şunları paylaştı:

“Sayın Cumhurbaşkanımız önderliğinde bu ülkeyi kalkındırmak, mazlum insanların sesi olmak ve Sayın Cumhurbaşkanımızın elini güçlendirmek adına Kayseri olarak üzerimize ne düşüyorsa hep gayret gösterdik. Sayın Cumhurbaşkanımız aynı muhabbetle, Kayseri’mize olan sevgisini ve ilgisini hiç esirgememiştir. Son süreçte Kayseri daha yeşil, daha çevreci, daha inovatif, daha kreatif bir şekilde anılması ve belediyecilik hizmetleri ile birlikte aynı zamanda kültürel bağlamda, sosyal bağlamda, turizm bağlamında ve sportif bağlamda da ürünleri ve hak ettiği konum ve durumları kamuoyuyla paylaşmaya gayret gösteriyoruz.”

Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. hakkında gerçekleştirdikleri faaliyetlerden bahseden Büyükkılıç, “KAYMEK marifetiyle 110 alanda, değişik alanlarda gereksinime binaen yaptığımız çalışmalar ile bu şehrin ihtiyaçlarına katkı sağlamak adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Örneğin e ticaret konusunda yıllardır yaptığımız olduğumuz çalışma ile Ticaret Bakanlığı’mızla da iş birliği içerisinde adeta nerdeyse 150’nin üzerinde ülkeye ihracat yapan ve iki yabancı dili esas alan KAYMEK marifeti ile de 11 yabancı dil alanında kurs veren bir yaklaşım sergiliyoruz. İnsanımızı önemsiyoruz. Gençlerimiz çok önemsiyoruz. 5 tane üniversitesi olan bu güzel şehrimizde 75 bin üniversite öğrencisine de fırsat sağlayan yaklaşım sergiliyoruz” diyerek 10 binlerce öğrenciye ulaşım, su faturası ödeme desteği ve burs hizmeti verdiklerini ifade etti.

Ticaret Bakan Yardımcısı Özgür Volkan Ağar ise Kayseri Ticaret Odası organizasyonunda iş insanları ile bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, İsrail’in Gazze’de yaptığı saldırıları da kınayarak şehit olanlara Allah’tan rahmet diledi. Kayseri’nin de içinde bulunduğu Anadolu topraklarının tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yaptığına dikkat çeken Ticaret Bakan Yardımcısı Ağar, “Sadece medeniyetlere ev sahipliği yapan bir coğrafya değil ticaret kavramının ortaya çıktığı ve filizlendiği bir merkez olarak dikkat çekmektedir. Az önce kıymetli Büyükşehir Belediye Başkanımızda bizlere çok güzel izah etti. Kayseri ilimizin geçmişten bugüne ticarete yatkınlığı düşünüldüğünde bu etkinlik vesilesiyle bir araya gelmiş olmamızı daha da anlamlı buluyorum” diye konuştu.

“254,2 milyar dolar ile cumhuriyet tarihimizin rekorunu kırdık”

Ağar, tüm dünyanın yaşadığı ekonomik sorunlara işaret ederek, Türkiye’nin son süreçte yaşadığı deprem gibi olumsuzluklara rağmen, ekonomi politikalarının sonucu olarak büyümeye devam ettiğini söyledi. Ticaret Bakan Yarımcısı Ağar, “Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliği, hükümetlerimizin icraatları, ihracatçılarımızın da akıl ve alın teriyle ihracatımızı son 20 yılda tam 7 katına çıkararak 2022 yılında 254,2 milyar dolar ile Cumhuriyet tarihimizin rekorunu kırdık” dedi.

Ağar, konuşmasında son ayların ticaret verilerini de paylaşarak, “Ticaret Bakanlığı olarak yakalamış olduğumuz başarıları daha ileriye taşımak, iş dünyamızın yanında olmak, ihracatımızı arttırmak, yatırım ortamını iyileştirmek ve uluslararası pazarlarda daha etkin olmasını sağlamak için çalışmalarımızı da yoğun biçimde sürdürüyoruz” ifadesinde bulundu.

ICMPD Portfolyo Direktörü Pınar Yapanoğlu da Kayseri Ticaret Odası tarafından organize edilen panel ve KAGUTİM projesinin öneminin altını çizerek, projenin çıkış noktası hakkında bilgiler verdi.

Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy ise panel katılımcılarına teşekkür ederek, “Kayseri ve ülke olarak gelecek stratejilerimizi küresel gelişmelerden bağımsız oluşturamayız. Biz de bu noktada Kayseri Ticaret Odası olarak ihracatçılarımıza projelerimiz ve hizmetlerimizle destek olmaya devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Programda, Kayseri Ticaret Odası bünyesinde kurulan Kayseri Girişimcilik ve Uluslararası Ticaret Merkezi’nin açılışı kurdele kesimi ile gerçekleştirildi.