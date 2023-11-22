Talas Sanat Galerisi'nde ömürlük çeyizler sergilenecek

Talas, muhteşem bir sergiye daha ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Talas Belediyesi ile Talas Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’nin birlikte hazırladığı “Sandıkta saklı güzellikler” çeyiz sergisi kapılarını aralıyor.

Talas’ın Ali Saip Paşa Caddesi’nde (Osmanlı Sokağı) yer alan tarihi mekanlardan Talas Sanat Galerisi’nde açılacak sergide, birbirinden kıymetli çeyiz ve ev eşyaları sergilenecek. Geçmişi 19 ve 20. yüzyıl ortalarına kadar uzanan el emeği göz nuru eşyalarının yer aldığı sergi, eski Maraş işi işlemelerden dantel ve nakış yatak örtülerine, peşkir ve peştemallerden masa örtüleri, kese ve giysilere kadar birçok değerli eşyayı gözler önüne serecek.

200 yıllık yatak örtüsünün de sergileneceği sergide ayrıca 2 adet 80 yıllık karyola, 150 yıllık çeyiz sandığı, hamam takımları ve mutfak eşyaları da meraklılarına sunulacak.

24 Kasım Cuma günü saat 11.00’de kapılarını açacak olan sergi, 28 Kasıma kadar ziyaretçilerini ağırlayacak.