Talas Sanat Galerisi'nde ömürlük çeyizler sergilenecek

Talas, muhteşem bir sergiye daha ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Talas Belediyesi ile Talas Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nin birlikte hazırladığı 'Sandıkta saklı güzellikler' çeyiz sergisi kapılarını aralıyor.

PAYLAŞ
  • 22.11.2023 13:01
  • Güncelleme: 22.11.2023 13:43
Talas Sanat Galerisi'nde ömürlük çeyizler sergilenecek
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Talas, muhteşem bir sergiye daha ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Talas Belediyesi ile Talas Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’nin birlikte hazırladığı “Sandıkta saklı güzellikler” çeyiz sergisi kapılarını aralıyor.

Talas’ın Ali Saip Paşa Caddesi’nde (Osmanlı Sokağı) yer alan tarihi mekanlardan Talas Sanat Galerisi’nde açılacak sergide, birbirinden kıymetli çeyiz ve ev eşyaları sergilenecek. Geçmişi 19 ve 20. yüzyıl ortalarına kadar uzanan el emeği göz nuru eşyalarının yer aldığı sergi, eski Maraş işi işlemelerden dantel ve nakış yatak örtülerine, peşkir ve peştemallerden masa örtüleri, kese ve giysilere kadar birçok değerli eşyayı gözler önüne serecek.

200 yıllık yatak örtüsünün de sergileneceği sergide ayrıca 2 adet 80 yıllık karyola, 150 yıllık çeyiz sandığı, hamam takımları ve mutfak eşyaları da meraklılarına sunulacak.

24 Kasım Cuma günü saat 11.00’de kapılarını açacak olan sergi, 28 Kasıma kadar ziyaretçilerini ağırlayacak.

galeri
galeri
galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Talas Sanat Galerisi'nde ömürlük çeyizler sergilenecek

Talas Sanat Galerisi'nde ömürlük çeyizler sergilenecek

Bakan Yardımcısı Ağar: 'Kişi başına gelirimizin 17 bin 554 dolara çıkmasını hedefliyoruz''

Bakan Yardımcısı Ağar: 'Kişi başına gelirimizin 17 bin 554 dolara çıkmasını hedefliyoruz''

Jeoloji Mühendisi Adnan Evsen: 'Afet Bakanlığı Kurulmalı'

Jeoloji Mühendisi Adnan Evsen: ‘Afet Bakanlığı Kurulmalı’

Talas'ta nikah, rekora gidiyor

Talas'ta nikah, rekora gidiyor

Melikgazi'den Nakliyeciler Sitesi'nde büyük çalışma

Melikgazi'den Nakliyeciler Sitesi'nde büyük çalışma

Başkan Büyükkılıç, AK Parti Merkez İlçe Teşkilatları Ortak Yönetim Kurulu Toplantısına katıldı

Başkan Büyükkılıç, AK Parti Merkez İlçe Teşkilatları Ortak Yönetim Kurulu Toplantısına katıldı

Çok Okunanlar
1
Kayseri Semalarında Gizemli Spreyleme

Kayseri Semalarında Gizemli Spreyleme

2
Kayserispor'un kupa mesaisi devam ediyor

Kayserispor’un kupa mesaisi devam ediyor

3
Kayseri'nin Suyu El yakıyor

Kayseri’nin Suyu El yakıyor

4
Kasımpaşa – Kayserispor maçını Çağdaş Altay yönetecek

Kasımpaşa – Kayserispor maçını Çağdaş Altay yönetecek

5
Kayseri Yerelde de Değişim İstiyor

Kayseri Yerelde de Değişim İstiyor

6
Kayseri'de kadın cinayeti: Başı ezilerek öldürüldü

Kayseri'de kadın cinayeti: Başı ezilerek öldürüldü

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Melikgazi'de şiir dolu 'Sonsuzluk Kervanı' akşamı

Melikgazi'de şiir dolu 'Sonsuzluk Kervanı' akşamı

Dericilik bu kadınlar ile canlanıyor

Dericilik bu kadınlar ile canlanıyor

DAHA FAZLA
Kocasinan'ın asfalt hamlesi milyonlar olarak döndü

Kocasinan'ın asfalt hamlesi milyonlar olarak döndü

Milletvekili Ataş, Kayseri'ye verilen sözlerin takipçisi

Milletvekili Ataş, Kayseri'ye verilen sözlerin takipçisi

Başkan Büyükkılıç: 'Bu şehrin huzurunu çok önemsiyoruz'

Başkan Büyükkılıç: 'Bu şehrin huzurunu çok önemsiyoruz'

Vekil Çopuroğlu, sağlık konuları hakkında Bakan Koca ile görüştü

Vekil Çopuroğlu, sağlık konuları hakkında Bakan Koca ile görüştü

Kural: 'Diş hekimleri işsiz beklerken vatandaş dişsiz beklemeye devam ediyor'

Kural: 'Diş hekimleri işsiz beklerken vatandaş dişsiz beklemeye devam ediyor'