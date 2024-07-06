Başkan Büyükkılıç: 'Devlet, millet el ele'

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve beraberindeki heyet ile birlikte Kazancılar Çarşısı sarrafları ile pastırma, sucuk satışı yapan esnafı ziyaret etti. Başkan Büyükkılıç 'Devlet, millet el ele. Kayseri'miz her zaman olduğu gibi kendine yakışanı yaparak birliğin ve beraberliğin en güzel örneğini sergiledi' dedi.

Başkan Büyükkılıç: 'Devlet, millet el ele'
Kayseri GündemEditör

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç; İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve beraberindeki heyet ile birlikte Kazancılar Çarşısı sarrafları ile pastırma, sucuk satışı yapan esnafı ziyaret etti. Başkan Büyükkılıç; “Devlet, millet el ele. Kayseri’miz her zaman olduğu gibi kendine yakışanı yaparak birliğin ve beraberliğin en güzel örneğini sergiledi” dedi.

Bir dizi program ve toplantı kapsamında Kayseri’ye gelen İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kazancılar Çarşısı’nda sarraflık yapan esnaf ile pastırma, sucuk satışı yapan esnafı ziyaret etti. Bakan Yerlikaya’ya Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın yanı sıra TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm, AK Parti Kayseri milletvekilleri de eşlik etti. Bakan Yerlikaya, Başkan Büyükkılıç ve beraberindeki heyet, esnafa hem hayırlı işler ve bol kazançlar temennisinde bulundu hem de onların istek ve taleplerini dinledi. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç; "İçişleri Bakanımız Ali Yerlikaya ile birlikte Millet Caddesi’ndeki esnaflarımıza hayırlı işler temennisinde bulunduk, hemşehrilerimizi selamladık” dedi. Başkan Büyükkılıç, Kayserililerin Bakan Yerlikaya’yı bağrına bastığını belirterek, “Kayseri’de her zaman olduğu gibi devlet-millet el ele anlayışıyla bakanımızla vatandaşlarımız arasında keyifli sohbetler gerçekleşti. Tabi Kayseri’ye gelmişken de esnaflarımız Sayın Bakanımıza pastırma yedirmeden ve pastırma doğramadaki maharetlerini görmeden bırakmadılar” diye konuştu.

Kayseri’nin birliğin, beraberliğin en güzel örneğini sergilediğini belirten Büyükkılıç; "Devlet, millet el ele. Kayseri’miz her zaman olduğu gibi kendine yakışanı yaparak birliğin ve beraberliğin en güzel örneğini sergiledi. Şehrimizin güven ve huzur yolundaki kararlılığını bir kez daha ortaya koyan hemşehrilerimize teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

Başkan Büyükkılıç: 'Devlet, millet el ele'
Başkan Büyükkılıç: 'Devlet, millet el ele'
Başkan Büyükkılıç: 'Devlet, millet el ele'
Başkan Büyükkılıç: 'Devlet, millet el ele'
Haber Merkezi
Kayseri Gündem

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