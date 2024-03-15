Başkan Büyükkılıç: 'Güzellikte yarışacağız'

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, iftar buluşmalarına Yeşilhisar ilçesi ile devam etti. Yeşilhisarlı vatandaşlarla iftar sofrasında buluşan Başkan Büyükkılıç; "İnşallah bundan sonraki süreçte de aynı şekilde el ele, gönül gönüle vermek suretiyle Yeşilhisar’ımızı da diğer ilçelerimizi de imar edeceğiz, ihya edeceğiz. Güzellikte yarışacağız, biz cumhuruz” dedi.

İftar buluşması için Yeşilhisar’ı ziyaret eden Başkan Büyükkılıç, ilçede gençler başta olmak üzere vatandaşlar tarafından meşale ve sloganlarla coşku içerisinde karşılanırken, bir vatandaş ‘İşte başkan, atom karınca yolun açık olsun’ sözleri ile Büyükkılıç’a sevgisini dile getirdi. Yeşilhisar KAYMEK Sosyal Yaşam Merkezi’nde düzenlenen İftar Programına Başkan Büyükkılıç’ın yanı sıra AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm, MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, MHP Kayseri İl Başkanı Seyit Demirezen, Yeşilhisar Belediye Başkanı Halit Taşyapan, AK Parti Yeşilhisar İlçe Başkanı Mustafa Çeçen, MHP Yeşilhisar İlçe Başkanı Yahya Sümer, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan ile Yeşilhisarlı vatandaşlar katıldı. Salonda masaları tek tek dolaşarak vatandaşlarla sohbet eden ve Ramazanlarını tebrik eden Büyükkılıç, iftar hazırlıklarını yapan personele de ‘Ellerinize sağlık, Allah razı olsun’ diyerek teşekkür etti. Başkan Büyükkılıç, programda çocuklar ve yaşlılarla yakından ilgilenerek ilçe sakinleri ile sıcak ve samimi sohbetler gerçekleştirdi. Genç bir vatandaş Büyükkılıç’ın doktor önlüklü fotoğrafını çerçeveli şekilde Başkan Büyükkılıç’a hediye ederek 14 Mart Tıp Bayramı’nı kutladı. Programda ilçe sakinlerine hitap eden Başkan Büyükkılıç, birliğin, beraberliğin bereketini yaşadıklarını kaydederek, “Hem hasret gideriyoruz, hem iftar yapacağız. Allah’a şükürler olsun birliğin, beraberliğin bereketini yaşıyoruz” dedi. Büyükkılıç, geçtiğimiz gün trafik kazası sonucu şehit düşen Polis Memuru İlker Duran ve 15 Temmuz gecesi şehit düşen Yeşilhisarlı Şehit Komiser Yardımcısı Kübra Doğanay ile tüm şehitleri rahmetle anarak, “Şehitlerimizin bu topraklar için kanını akıtırken, biz de onların bize emanet ettiği bu toprakları korumakla mükellefiz” ifadelerini kullandı. 16 ilçe belediye başkanı ile ele ele, gönül gönle merkezi imar ve ihya ederken taşrayı da asla ihmal etmediklerinin altını çizen Başkan Büyükkılıç, şunları söyledi;

“Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Mehmet Özhaseki ile dayanışma içerisinde, büyükşehir bu işin olmazsa olmazı, diyoruz ki 16 ilçe belediye başkanını bağrıma basıyorum. Bir ağabey anlayışıyla, Cumhur İttifakı anlayışı içerisinde 16 ilçe belediye başkanımızla el ele vermek suretiyle bu çalışmaları yaparken şehrimizin merkezini imar edip ihya ederken taşrasını da asla ihmal etmediğimizi ifade etmek istiyorum. Buna şahitsiniz. İnşallah bundan sonraki süreçte de aynı şekilde el ele, gönül gönle vermek suretiyle Yeşilhisar’ımızı da diğer ilçelerimizi de imar edeceğiz, ihya edeceğiz.”

Büyükkılıç, taşranın özendirilmesinin gerekliliğine ve ilçelerde üretimin önemine işaret ederek, “Tarımda, hayvancılıkta ya da başka alanda üreten olmanız lazım. İstihdama vesile olmanız, ekonomiye katkı sağlamanız lazım. Pandemide ve depremde gördük ki kendi kendimize yetmemiz lazım. Üreten olacağız. Allah’a şükür Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin verdiği desteklerle TÜİK verilerine göre tarımda Kayseri 5’inci sırada ve bir başka konuda da 6’ıncı sıraya yerleşti, 16’ncı sıradan 5’e bunlar şaka değil. İlk 10’a giren 18 tane de ürünümüz var, bunlardan birincisi ay çiçeği. En çok üretenlerden birisi burası, sizleri tebrik ediyorum” şeklinde konuştu. Ayrıca üretecek insanların taşrada yaşaması için konforunun da artması ve altyapı hizmetlerinin de gerektiğini belirten Başkan Büyükkılıç, aynı zamanda Yeşilhisar’ı turizmde de en iyi noktaya taşımak için hep beraber yol alacaklarını söyledi. Yeşilhisar’a yeni dönemde yapılacak hizmetlerden bazılarına değinen Büyükkılıç, şifalı suları ile ünlü Yeşilhisar İçmece havuzunu bu dönemde hayata geçireceklerini dile getirerek, “Bizim orayı, bir doktor bakış açısıyla söylüyorum, canlandırmamız lazım. Artık Yeşilhisar bir kavşak noktası haline geldi. Bunu iyi değerlendirmemiz lazım. Sanayi konusunda inşallah hiçbir sıkıntı olmayacak, küçük sanayiyle ilgili yapılacak yatırım konusunda üzerimize ne düşüyorsa yapmaya biz varız diyoruz. Hükümet bizden, belediyeler bizden, milletvekilleri bizden birbirimizle yarışacağız. Güzellikte yarışacağız, biz Cumhuruz. Sayın Cumhurbaşkanımızla, bilge insan Devlet Bahçeli adeta kenetlenmişse bize de buralarda kenetlenmek yakışır. El ele, gönül gönle diyoruz. Hedef daha büyük Kızılelma’mız var, Turan’ımız var” ifadelerini kullandı.

MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy da Başkan Büyükkılıç’ın siyasi tecrübesine ve 25 yıldır Kayseri’ye hizmet ettiğine dikkat çekerek, şunları kaydetti; “Böyle hayırlı bir ayda hayırlı işlerden söz etmek gerekiyor. Belediye başkanlığı gerçekten zor iş, Allah yardımcıları olsun. Bu işi yapabilmek için büyük emek vermek gerekiyor. Ben bunu yıllardır Memduh Büyükkılıç başkanımızda zaten görüyorum. Kendisi uzun yıllardır siyasetin içerisinde ama yerel yönetimlerde bir fiil 25 yıldır bu şehre hizmet ediyor. Melikgazi Belediye Başkanı olarak, Büyükşehir Belediye Başkanı olarak da çok kıymetli hizmetlerin, yatırımların altına imza atmış bir şahıs. Ben kendisine sizin huzurlarınızda Yeşilhisar’dan Kayseri adına teşekkür etmek istiyorum. Halit Başkan ise Memduh ağabeyi ile uyumlu bir şekilde çalışıyor, Yeşilhisar’a hizmet götürüyor. Bizler de Milliyetçi Hareket Partisi olarak Cumhur İttifakı kapsamında Adalet ve Kalkınma Partisi’nin adayı olan yerlerde Adalet ve Kalkınma Partimizi 5 ilçede de Milliyetçi Hareket Partisi’ni destekliyoruz. Allah nasip ederse 17’de 17 yapacağız.”