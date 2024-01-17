Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi’nin öncülüğünde hayata geçirilen Türkiye’nin ilk bisiklet paylaşım sistemi KAYBİS ile 2023 yılında toplamda 8 milyon 333 bin kilometre yol kat edilerek adeta dünyanın etrafını tam 207 kez dolaşacak kadar bisiklet kullanıldığını duyurdu.

Çevre dostu ve sağlıklı ulaşım aracı olarak öne çıkan KAYBİS, 2023 yılında hizmet ağına 24 yeni istasyon eklenmesiyle birlikte toplamda 81 istasyona ve 1.000 bisiklet sayısına ulaştı. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, 2023 yılında kullanıcı sayısında yüzde 49’luk bir artış olduğunu ve 110 bin kişinin KAYBİS’in avantajlarından faydalandığını belirtti.

Mobil uygulama ile kiralama modelinin ulaşımı daha da kolaylaştırdığını söyleyen Başkan Büyükkılıç, “Sağlıklı ulaşım aracımızı kullananlardaki artış bizleri ziyadesiyle memnun ediyor. Ayrıca, 2023 yılında KAYBİS, istasyon sayısını sadece artırmakla kalmadı aynı zamanda mobil uygulama ile kiralama modeline geçerek kullanıcıların ulaşımını daha da kolaylaştırdı” dedi.

Büyükkılıç, geçen yıl içinde gerçekleşen 1 milyon 173 bin 97 kullanım ile Kayserililerin, KAYBİS ile toplamda 8 milyon 333 bin kilometre yol kat ettiğini vurgulayarak, “KAYBİS ile Kayserililer yeni rekorunu kırdı. Bu, adeta dünyanın etrafını 207 kez dolaşacak kadar büyük bir mesafe. KAYBİS’in çevreci etkisi de dikkat çekici” diye konuştu.

Çift kişilik bisikletlerin de Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi’nde hayata geçirildiğini hatırlatan Başkan Büyükkılıç, “2023 yılı içerisinde kendi atölyelerimizde üretilen tandem (çift kişilik) bisikletler sayesinde Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi’nde aileler ve arkadaş grupları, birlikte bisiklet sürme deneyimini yaşadı. 2024 yılında da tandem bisikletlerin sayısını artırmayı düşünüyoruz. Yenilikçi çözümler geliştirmede ve yayılımcı politika sağlanması konusunda emeği geçen Kayseri Ulaşım A.Ş. Genel Müdürü Mehmet Canbulut başta olmak üzere tüm ekibe teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Akıllı bisiklet paylaşım sistemi 8 farklı şehirde hizmet veriyor

Büyükkılıç, KAYBİS Akıllı Bisiklet paylaşım sisteminin, Kayseri içerisine hizmet alanını genişletirken diğer taraftan da 8 farklı şehirde hizmet verdiğini, bisiklet İşletmeciliği ve ürün geliştirme bilgi ve birikimi ile Muğla, Kırklareli, Gaziantep, Mersin, Malatya, Yozgat, Kilis, Aksaray şehirlerindeki belediyeler ile gerçekleştirilen iş birlikleriyle vatandaşların kullanımına sunulduğunu sözlerine ekledi.