Başkan Büyükkılıç: 'Önemli bir alanda boşluğu dolduruyoruz'

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç; kentteki paydaş kurum ve kuruluşların destekleri sayesinde her geçen gün daha da büyüyen ve gelişen Kayseri Kariyer Merkezi’ne ziyarette bulunarak, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Başkan Büyükkılıç, “Hem İŞKUR ile hem kamu kuruluşlarıyla hem organize sanayilerimizle birlikte çalışmak suretiyle çok önemli bir alanda boşluğu dolduruyoruz” dedi.

Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Kayseri Kariyer Merkezi aracılığıyla, iş arayan vatandaşlar ile eleman arayan işletmecilerin ihtiyaçlarına cevap vermek için çalışmalar devam ediyor. Buna göre Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, kentte istihdam sağlayan Kayseri Kariyer Merkezi’ne ziyarette bulundu. Gerçekleştirdiği ziyarette çalışmalar hakkında bilgiler alan Başkan Büyükkılıç, KAYMEK bünyesindeki Kariyer Merkezi’nin iş arayanla, işvereni buluşturma mantığı içerisinde çalıştığını ama bunu yaparken eğitimi ve niteliği önemseyerek bu alanda da gerekli çalışmalar ile iş garantili kursların sağlandığını ifade etti. Burada açıklamalarda bulunan Büyükkılıç; "KAYMEK bünyesindeki Kariyer Merkezi’ndeyiz. Gayretlerinden dolayı arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Hem İŞKUR ile hem kamu kuruluşlarıyla hem organize sanayilerimizle gibi birlikte çalışmak suretiyle çok önemli bir alanda boşluğu dolduruyoruz. Az önce yine Kayseri Üniversitesi ile yaptığımız bir görüşme sonrasında talebe yönelik olarak, mobilya sektöründe döşemecilik ile ilgili kurslar konusunda girişim sağlayacağız ve protokol yapmak suretiyle o alanda da gerekli boşluğu dolduracağız” diye konuştu. Başkan Büyükkılıç, iş garantili olduğu için yoğun bir talep olduğunun altını çizerek; "Aynı zamanda Kayseri mobilyanın merkezi bir şehir olduğu için bu yönde de hem ihtiyacı karşılamak, hem iş arayan kardeşlerimize destek olmayı sağlama yönünde irade göstereceğiz. Bu arada mobilya demişken de yarın İstanbul’da inşallah yapılacak olan mobilya fuarına katılacağımızı, oradaki mobilya sektöründeki hemşehrilerimizi, iş adamlarımızı yatırımcılarımızı böylece sahiplenmek adına da gerekli çalışmalarımızı sürdüreceğimizi ifade etmek istiyorum" şeklinde konuştu. Kariyer Merkezi’nin Kayseri’nin hizmetinde olduğunu belirterek, vatandaşlara seslenen Büyükkılıç, sözlerini şöyle sürdürdü;

“Çekinmesinler, gelsinler taleplerini iletsinler, beklentilerini söylesinler. Hangi alanda isterlerse kurs açmaya hazır olduğumuzu burada ifade ediyorum. Emeği geçen kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Toplamda bu sene 5 bin kişiye hizmet vermiş olduk. Bunların içerisinde yönlendirdiklerimiz ve kurs verdiklerimiz var ama her geçen gün sayının arttığını buradan rahatlıkla söyleyebiliriz. Kamuoyunun kabul gören güvenceli, Büyükşehir Belediyesi’nin tabi ki kurumu olduğu için takdir gören oluşum. Emeğe geçenlere teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun.”

Başkan Büyükkılıç’a ziyaretinde Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Hamdi Elcuman ve Serdar Öztürk, Büyükşehir Belediyesi İşletmeler ve İştirakler Daire Başkanı Cenani Ayaydın da eşlik etti.