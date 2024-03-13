Başkan Büyükkılıç: 'Sağlık çalışanlarının insanı yaşatma mücadelesi hiç değişmedi'

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı. Büyükkılıç mesajında, “İnsanlık adına ter döken, emek harcayan yeri geldiğinde hayatını ortaya koyan tüm sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramı’nı içtenlikle kutluyor, her birini tüm kalbi duygularımla kucaklıyorum” dedi.

Başkan Büyükkılıç, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak, tüm sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı’nı tebrik etti. Başkan Büyükkılıç, sağlık alanında vatandaşlara hizmet veren tüm sağlık çalışanlarının bir meslekten öte fedakârlık ve şefkat timsali büyük bir kahramanlık örneği sergilediklerini belirterek, “Her türlü afette, salgın hastalıkta, kazada, yaralanmada, bireysel hastalıklarda kısacası her zaman fedakârca görev yapan yüce gönüllü tüm sağlık çalışanlarımıza minnet duyuyor, şükranlarımızı sunuyoruz” diye konuştu.

Pandemi ve 6 Şubat depremleri sürecinde canları pahasına görev yapan tüm sağlık çalışanlarına bir kez daha teşekkür eden Büyükkılıç, “Pandemide, asrın felaketi deprem sürecinde ve sonrasında kendiSİni, ailesini düşünmeden bir canın yaşaması için eşi görülmemiş bir fedakârlık ve kahramanlık sergileyen tüm sağlık çalışanlarımıza bir kez daha teşekkür ediyor, minnet duyuyorum. Bu süreçte hayatını kaybeden sağlık çalışanlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Sağlık çalışanlarımızın fedakâr ve kahramanca verdiği insanı yaşatma mücadelesi geçmişte ve günümüzde hiç değişmedi, gelecekte de değişmeyecektir” ifadelerini kullandı.

Sağlık çalışanlarının hakkının hiçbir şekilde ödenemeyeceğini ve ortaya koydukları fedakârlığın yeryüzünde bir karşılığı olmadığını vurgulayan Başkan Büyükkılıç, “Bir doktor başkan olarak, insanlık adına çaba gösteren, ter döken, emek harcayan yeri geldiğinde hayatını ortaya koyan tüm sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramı’nı içtenlikle kutluyor, her birini tüm kalbi duygularımla kucaklıyorum. Sağlık, mutluluk ve esenlikle geçirecekleri başarı dolu bir hayat diliyorum Sağlık çalışanlarımız eşi görülmemiş bir fedakârlık ve kahramanlık timsalidir” şeklinde konuştu.

Her alanda ve her hizmette önce insan

Başkan Büyükkılıç, sağlık alanında dünyada çok iddialı bir konumda olan Türkiye’nin sağlık yatırımları ve hizmetleri ile örnek gösterilen biri şehri Kayseri’nin bu alanda artan ivmesine dikkat çekerek, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Önce insan diyerek hizmet ettiğimiz kadim kentimiz ve kadirşinas hemşehrilerimiz sağlık alanında da en güzel hizmetlere ve hep daha iyisine layıktır. Bizler de bu anlayışla durmadan, yorulmadan çalışmalarımızı sürdürüyor, Kanser Hastalarına Tedavi Sonrası Bakım Merkezi, bir diğer adıyla Hospis, Hasta ve Hasta Yakınları Misafirhanemiz, Glütensiz Kafe, Sağlıklı Yaşam Merkezi, Gezici Ağız ve Diş Sağlığı Kliniği, Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi gibi projelerimizi hayata geçirmiş olmaktan dolayı büyük bir mutluluk duyuyoruz.”

Yeni dönemde de sağlık alanında önemli projeleri kente kazandıracaklarını ifade eden Büyükkılıç, “İnsanı yaşat ki devlet yaşasın felsefesi ile gönüllere dokunacak ve dua alacak projelere imza atmaya devam edeceğiz. Alzheimer hastalarına yönelik hayata geçireceğimiz Alzheimer Merkezi ile hem hastalarımıza hem de yakınlarına güzel bir hizmet sunmuş olacağız. Ayrıca mobil kanser tarama ve mobil göz tarama aracı projelerimizi de yaşlı ve kırsalda yaşayan vatandaşlarım başta olmak üzere hemşehrilerimizin istifadesine sunacağız. Daha önce düzenlediğimiz Sağlık Çalıştayı’nın ardından yeni dönemde de Sağlık Turizmi Kongresi gerçekleştireceğiz” ifadelerinde bulundu.