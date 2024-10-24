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  • Başkan Büyükkılıç 15 Temmuz şehidi Cennet Yiğit'in ailesini ziyaret etti

Başkan Büyükkılıç 15 Temmuz şehidi Cennet Yiğit'in ailesini ziyaret etti

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 15 Temmuz Şehidi Komiser Yardımcısı Cennet Yiğit'in Bünyan ilçesindeki ailesini ziyaret etti.

Başkan Büyükkılıç 15 Temmuz şehidi Cennet Yiğit'in ailesini ziyaret etti
Kayseri GündemEditör

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 15 Temmuz Şehidi Komiser Yardımcısı Cennet Yiğit’in Bünyan ilçesindeki ailesini ziyaret etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 15 Temmuz 2016’da hain darbe girişiminde Özel Harekât Daire Başkanlığı’nda şehadete yürüyen Komiser Yardımcısı Cennet Yiğit’in ailesini ziyaret etti. Başkan Büyükkılıç, Şehit Komiser Yardımcısı Yiğit için dua ederek şehidi rahmetle andı. Ziyarette Başkan Büyükkılıç’a Bünyan Belediye Başkanı Selahattin Metin de eşlik etti.

Başkan Büyükkılıç, şehit Yiğit’e Allah’tan rahmet, şehidin ailesine sabır diledi. TUSAŞ tesislerine yönelik terör saldırısında şehit düşenlere de Allah’tan rahmet dileyen Başkan Büyükkılıç, “Bugün Bünyan şehidimiz Cennet Yiğit’in evinde hem Cennet kızımıza hem de dün TUSAŞ tesislerine yönelik terör saldırısında şehit düşen 5 kahramanımıza ve tüm şehitlerimize dualarımızı gönderdik” dedi.

Büyükkılıç, şehit Cennet Yiğit’in hatıralarının yaşatıldığı ve ismini taşıyan Anı Evi’ni de ziyaret ederek, “Şehitlerimizin hatırası her zaman kalbimizde yaşayacak. Onların fedakârlıklarıyla bu topraklar dimdik ayakta. Ruhları şad olsun” diye konuştu.

Haber Merkezi
Kayseri Gündem

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