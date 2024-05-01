Başkan Büyükkılıç'a garnizon komutanı, STK temsilcileri ve müdürlerden tebrik ziyareti

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 2024 Mahalli İdareler Seçimleri’nin ardından yeniden başkan olarak seçilmesi sonrasında gerçekleşen tebrik ziyaretlerini kabul etmeyi sürdürüyor. Bu çerçevede Büyükkılıç, tebrik ziyaretine gelen Garnizon Komutanı’nı, STK temsilcileri ve müdürleri makamında ağırladı.

Mahalli İdareler Seçimleri ile Kayserili hemşehrilerinden güvenoyu alarak yeniden seçilen ve Kayseri’de yerel yönetim faaliyetlerini Büyükşehir Belediyesi bünyesinde sürdürmeye devam eden Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’a hayırlı olsun ziyaretleri de sürüyor.

Şehrin her kesimi ile ortak akıl ve istişareye önem vererek yerel yönetim faaliyetlerini gerçekleştiren Büyükkılıç’a Kayseri Garnizon Komutanı Hava Tuğgeneral Haldun Taşan, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Mehmet Yalçın ve yönetim kurulu üyeleri, Kayseri Orman Bölge Müdürü İsa Çapkın, DSİ Bölge Müdürü Rahmi Şahin, Diş Hekimleri Odası Başkanı İlhan Karacalar ve oda yönetimi, Seyyid Burhaneddin Hazretleri Hizmet Vakfı Başkanı Ali Akbudak ve vakıf yönetimi, Kapalı Çarşı Derneği Başkanı Raşit Benk ve dernek yönetimi, önceki dönem AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Emine Timuçin, muhtarlar Bekir Tümüklü, Fazıl Demircioğlu, Ümit Yılmaz, Hakan İmdat ve Tamer Bulut ile Madame Beauty Wellness yetkilileri Ayşegül İçöz ve Gökşin İçöz hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Ziyarette bulunan konuklar, Başkan Büyükkılıç’a yeniden Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmesinden dolayı tebriklerini iletirken, başarı ve kolaylık temennilerinde bulundu.

Gerçekleşen ziyarette ayrıca Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Mehmet Yalçın ve yönetim kurulu üyeleri tarafından da Başkan Büyükkılıç’a KOSB yazılı çini takdiminde bulunuldu.

Başkan Büyükkılıç ise ziyaretlerden duyduğu memnuniyeti iletirken, sağduyulu, değerlerine bağlı dostların sayısının artması temennisinde bulunarak yeni dönemde uyum içerisinde yeni projelerle şehre hizmet edeceklerini kaydetti. Büyükkılıç nazik ziyaretleri için misafirlerine tek tek teşekkür etti.