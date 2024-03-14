Başkan Büyükkılıç'a Ramazan Etkinliklerinde çalgıcılardan sürpriz beste

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi tarafından Ramazan Ayı’na özel Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi içerisinde düzenlenen Ramazan Etkinlikleri’ne katıldı. Etkinlik alanını gezen, vatandaşlarla buluşan Başkan Büyükkılıç’a çalgıcılar da sürpriz mini bir konser vererek, Büyükkılıç’a özel besteledikleri şarkıyı seslendirdiler.

Yerel yönetim hizmetlerini en üst seviyede gerçekleştiren Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘gönül belediyeciliği’ vizyonu doğrultusunda gönüllere dokunan yerel yönetim hizmetlerini Kayserililerle buluşturmaya devam ediyor.

Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi, On Bir Ayın Sultanı Ramazan-ı Şerif’te de kültür sanat etkinliklerini sürdürüyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Ramazan Etkinlikleri’nin başladığı Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi’ni ziyaret ederek, etkinlik alanını gezdi.

Ramazan ayının manevi ruhuna uygun şekilde oluşturulan stantları gezen Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, esnaflarla da sohbet etti.

Vatandaşlarla da buluşan Başkan Büyükkılıç, çocuk etkinlikleri, ilahi, konserler, söyleşilerin yer aldığı etkinlikte önce ilahi sanatçısı Seyfullah Çakmak konserine katıldı.

“En Güzel Şekilde Hizmetler Verip, Gönüllerinizde Yer Etmeyi Arzu Ediyoruz”

Adeta kulakların pasını silen ve gönüllere dokunan ilahileri dinledikten sonra burada vatandaşlara seslenen Büyükkılıç, Türkiye’nin en büyük millet bahçelerinden biri olan Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi’nde Ramazan etkinliklerini en güzel şekilde hazırladıklarını ifade ederek, “Cenab-ı Allah’a şükrederek, bir Ramazan Ayı’na daha eriştik. İnşallah oruçlarımızı tutup, teravihlerimizi eda edip, Kadir Gecemizi idrak edip, bayramlara erişmeyi Mevla’m lütfetsin diye buradan sizlere sesleniyorum” dedi.

Başkan Büyükkılıç, gönüllerde yer etmek için gayret ettiklerini belirterek, “Millet Bahçemizde sizlere en güzel şekilde hizmetler verip, gönüllerinizde yer etmeyi arzu ediyoruz. Hayırlı geceler diliyorum. Değişik zamanlarda uğrayacağız inşallah. Maşallah dolup taşıyor. Millet Bahçesi bir ihtiyaçmış. Birlik ve beraberlik içerisinde şehrin huzurunu koruyarak, hizmet etmeyi Rabbim nasip eylesin” diye konuştu.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği etkinlik alanını gezen Büyükkılıç’a, daire başkanları da eşlik etti. Başkan Büyükkılıç, esnaflarla sohbet ederek, vatandaşlarla da hatıra fotoğrafı çekindi.

Başkan Büyükkılıç’a Özel Besteledikleri Şarkıyı Seslendirdiler

Etkinlikte, çalgıcılar tarafından Başkan Büyükkılıç’a sürpriz mini bir konser de verildi. Çalgıcılar, enstrümanlarla ‘Gel gel başkanım, benim Memduh Başkanım. Kayseri’nin gururu geliyor, Kayseri’nin en büyük başkanı Memduh başkan geliyor. Memduh başkan gelecek, bütün dertler bitecek. Gel gel başkanım, benim Memduh Başkanım’ diye besteledikleri şarkıyı seslendirdiler.

Büyükkılıç, vatandaşlarla birlikte, çalgıcıların söylediği ‘Gesi Bağları’ türküsünü de ateş başında çay eşliğinde dinledi.