Başkan Büyükkılıç, ata toprağı Develi'de konuştu: 'Durmak yok, koşmaya devam'

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar ile birlikte ata toprağı Develi’de gerçekleştirilen mitinge katıldı. Katılımın yoğun olduğu coşkulu mitingde Başkan Büyükkılıç, “Durmak yok, koşmaya devam diyoruz. Aşk ile işini yapan yorulmaz” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleriyle 31 Mart 2024 yerel seçimleri öncesi yeniden Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday gösterilen Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, meşale ve çiçeklerle karşılanarak, Develi ilçesinde vatandaşlarla buluştu.

Develi’de Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın yanı sıra, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm, MHP Kayseri İl Başkanı Seyit Demirezen, AK Parti önceki dönem Milletvekili Sami Dedeoğlu, Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, Develi Belediye Başkan Adayı Adem Şengül, AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Toker, kadın kolları, gençlik kolları, meclis üyeleri, muhtarlar ve ilçe sakinleri katıldı.

Başkan Büyükkılıç, burada ilçe sakinlerine hitap ederek, “Gururumuz, bayrağına, vatanına, milletine, dinine sevdalı, hayırseverliğini her zaman haykırdığımız Develi’mizin gönül insanları, her birinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. İyi ki varsınız” dedi.

“Bu hizmet fırsatını veren sizlere minnettarız”

8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle tüm kadınların bu özel gününü de kutlayan Büyükkılıç, “Birliğin, beraberliğin sembolü olan bu güzel ilçemizde bizlere bu hizmet fırsatını veren sizlere minnettarız. Önce insan diyoruz, insanı yaşat ki devlet yaşasın anlayışı içerisinde çalışıyoruz. Ülkemize, şehrimize, Develi’mize, 16 ilçemize hizmet ettiğim için şükrediyorum. Sizleri seviyorum, sizlere minnettarım, sizlerin duası beni buralara getirdi” diye konuştu.

Büyükkılıç, ‘Sizlere layık olacağız, dağ taş demiyoruz, gece gündüz demiyoruz, çalışmaktan başka bir kaygımız yok’ diyerek, her kesimi kucaklayan anlayış ile daha fazlasını yapacaklarını söyledi.

Eserlerin üzerine eserler yapacaklarını vurgulayan Başkan Büyükkılıç, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Organize Sanayi, sanayi bölgesinde ilerleme ve büyüme, Galericiler Sitesi, Taşkın Kanalların Islah Projesi, ikinci merhale tabi ki önemli, bunların hepsi yapıldı, yapılıyor, yapılmaya devam edecek. Terminal, 3 defa ihale yaptık, pandemi, deprem sonrası ihaleye giren olmadı. İlk işim Allah’ın izniyle tekrar onu ihaleye çıkartmak olacak. Yerini satın aldığımızı biliyorsunuz. Bu meydanın düzenlenmesi ile ilgili 3 defa ihaleye çıktım, bunların hepsi yapılacak. Önümüzdeki dönem kentsel dönüşüm, doğalgaz, kilitli parke, varsa asfaltla ilgili hizmetlerimizi yapacak irade yine hükümetimiz, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve ekibi ile Adem Şengül kardeşim olacak.”

“Aşk ile işini yapan yorulmaz”

Büyükkılıç, birlik, beraberlik mesajı vererek, “Allah’ın izniyle tekrar sizlere layık olacak, koşacağız, koşturacağız. Bunun yolu, birlikten, beraberlikten geçer. Sizler birliğin, beraberliğin sembolüsünüz. Herkesi bağrımıza basıyoruz, el ele, gönül gönle diyorum. Durmak yok, koşmaya devam diyoruz. Aşk ile işini yapan yorulmaz” şeklinde konuştu.

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar ise Develi ile sadece Kayseri’de değil, İstanbul’da, Ankara’da, İzmir’de övündüklerini ifade etti. Akar, 31 Mart yerel seçimlerinin önemine işaret ederek, kapı kapı dolaşarak, yerli ve milli duruşu, büyük ve güçlü Türkiye’yi, Cumhur İttifakı’nı anlatmaya devam edeceklerini söyledi.

Başkan Mehmet Cabbar, Başkan Büyükkılıç’a da dua ve destek istedi

Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar da 10 yıl boyunca hizmet etmenin gayretinde bulunduğunu belirtip, Develililerden helallik istedi. Cabbar, Başkan Büyükkılıç’a da dua ve destek isteyerek, “Kayseri’de gururumuz olan, bu şehre ömrünü vakfetmiş, her hizmette eli olan Memduh başkanımıza dualarınızı ve desteklerinizi bekliyorum” derken, AK Parti önceki dönem Milletvekili Sami Dedeoğlu ise Büyükşehir’de Başkan Büyükkılıç’a, Develi’de Şengül’e destek verilmesini istedi.

Develi Belediye Başkan Adayı Adem Şengül de Kayseri’nin gururu, AK belediyeciliğin şehirdeki öncülerinden diye nitelediği Dr. Memduh Büyükkılıç’a, ‘Develi’ye, kendi öz topraklarınıza hoş geldiniz’ diye seslendi.

AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm, MHP Kayseri İl Başkanı Seyit Demirezen, Develi Ülkü Ocakları Başkanı Talip Devecioğlu ve AK Parti Develi Gençlik Kolları Başkanı Raşit Kılıçaslan da vatandaşları selamladı.