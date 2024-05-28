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Başkan Büyükkılıç, Baro Başkanı Köse ve yönetimini ağırladı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'a 'hayırlı olsun' ziyareti kapsamında Kayseri Baro Başkanı Ali Köse ve yönetimi, nezaket ziyaretinde bulundu.

Başkan Büyükkılıç, Baro Başkanı Köse ve yönetimini ağırladı
Kayseri GündemEditör

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’a ‘hayırlı olsun’ ziyareti kapsamında Kayseri Baro Başkanı Ali Köse ve yönetimi, nezaket ziyaretinde bulundu.

Kayseri Baro Başkanı Ali Köse, Başkan Yardımcısı Av. Sedat Karabulut, Genel Sekreter Av. Yavuz Ersolak ve Sayman Av. Vedat Hartoka, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’a ‘hayırlı olsun’ ziyaretinde bulundular.

Başkan Büyükkılıç, başkanlık makamında gerçekleşen ziyarette, Baro Başkanı Av. Ali Köse ve yönetiminin nazik ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kayseri Baro Başkanı Av. Ali Köse ise Başkan Büyükkılıç’a yeniden Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmesinden dolayı hayırlı olsun dileklerini ileterek, başarılı bir 5 yıl temennisinde bulundu.

Ziyaret sonunda, günün anısına hatıra fotoğrafı çektirildi.

Haber Merkezi
Kayseri Gündem

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