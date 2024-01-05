Başkan Büyükkılıç, İl Jandarma Komutanı Dedebağı'nı ağırladı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hakan Dedebağı'nı makamında ağırlayarak, Büyükşehir Belediyesi Fuaye Alanı'nda sergilenen 7,5 milyon yıllık fosiller hakkında Dedebağı'na bilgiler verdi.

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  • 05.01.2024 12:55
  • Güncelleme: 05.01.2024 15:30
Başkan Büyükkılıç, İl Jandarma Komutanı Dedebağı'nı ağırladı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hakan Dedebağı’nı makamında ağırlayarak, Büyükşehir Belediyesi Fuaye Alanı’nda sergilenen 7,5 milyon yıllık fosiller hakkında Dedebağı’na bilgiler verdi.

İl Jandarma Komutanı Tuğg. Hakan Dedebağı, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’a nezaket ziyaretinde bulundu. Başkan Büyükkılıç, İl Jandarma Komutanı Dedebağı’na, Büyükşehir Belediyesi Başkanlık girişinde, dünya paleontoloji tarihine ışık tutan 7,5 milyon yıllık fosillerin ayaklandırma çalışmalarının yer aldığı sergiyi gezdirdi. Dedebağı, 7,5 milyon yıllık fosillerin sergisini ilgiyle inceleyerek, çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

Daha sonra sıcak ve samimi ortamda gerçekleşen görüşmede Başkan Büyükkılıç, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, nazik ziyaretleri için İl Jandarma Komutanı Dedebağı’na teşekkür etti.

Dedebağı da Başkan Büyükkılıç’a misafirperverliğinden dolayı teşekkür etti.

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İHA

Kayseri Gündem
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