Başkan Büyükkılıç, Kayseri'de sanayi devlerini tebrik etti

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından her yıl gerçekleştirilen ‘Türkiye’nin İlk 500 Büyük Sanayi Kuruluşu’ araştırmasının 2023’teki listesinde yer alan 14 Kayseri firmasını tebrik etti.

Sanayi ve ticaret şehri Kayseri, Türkiye’nin üretim ve ihracatına önemli katkılar sağlamaya devam ederken, "Türkiye’nin İlk 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2023" listesinde 14 Kayserili firma yer aldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, 14 Kayserili firmanın İSO 500 listesinde yer alma başarısından dolayı tebriklerini iletti.

Kayseri’nin sanayi ve ticaret alanında Türkiye Yüzyılı’nda köklü geçmişinden aldığı güçle çalışmalarını sürdürdüğünü ifade eden Başkan Büyükkılıç, “Sanayici ve iş adamlarının istikrarlı başarısı bir kez daha göğsümüzü kabarttı. Tüm sanayicilerimizi yürekten tebrik ediyorum” dedi.

Kayseri’nin yatırımda lider şehir olduğunun altını çizen Başkan Büyükkılıç, “7 bin yıllık ticari geçmişi olan kadim şehrimiz, ticaretin ve endüstrinin merkezi olmaya devam ediyor. Yatırımda lider olmaya, yatırımdan yatırıma koşmaya devam ediyoruz. Hem şehrimizin hem de ülkemizin üretimine önemli bir katkı sunan, gururumuz olan firmalarımızı tebrik ediyor, üretim ve istihdam yolunda başarılarının devamını diliyorum” şeklinde konuştu.