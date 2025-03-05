Başkan Büyükkılıç, Köşk Sosyete Esnafını ziyaret etti

Kayseri’de her kesime yönelik hizmetleri gerçekleştirirken gerek vatandaşlar gerekse esnaf ile bir araya gelmeyi ihmal etmeyen Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, kentin sakinleri ile ortak akıl ve istişareye dayalı yerel yönetim faaliyetlerine devam ediyor.

Bu doğrultuda Köşk Sosyete’de esnaf ile bir araya gelen Başkan Büyükkılıç, esnaf ve vatandaşla sohbet etti, miniklere şeker ile alışveriş kartı hediye ederken, bol bol hatıra fotoğrafı çekindi.

Ziyaretteki görüşmesinde, Sivaslı olan ve önceden annesi hastanede yatmakta iken Başkan Büyükkılıç’ın belediye başkanı olarak hasta annesini ziyaret ettiğini hatırlatan, kendileri ile birlikte tüm hastaları da ziyaret etmesinden dolayı memnuniyetini dile getiren Köşk Sosyete esnafı, Başkan Büyükkılıç’a nezaketi için teşekkür etti.

Esnaf, Büyükkılıç’ın, Kayseri’nin misafirperverliğini bu davranış ile yansıttığını da sözlerine ekledi.

Büyükkılıç ise kültürlerinin öğretilerinde selamı yaymak olduğuna vurgu yaparak selamın önyargıları kırdığını söyledi. Büyükkılıç selamın yanında tebessümün de önemine işaret ederek, esnafın özellikle güler yüzlü olması gerektiğini paylaştı ve “İnşallah sizlere layık oluruz” ifadesinde bulundu.

Esnafın da belediye hizmetleri gerçekleştiren kendileri gibi halka hizmet konumunda olduğunu dile getiren Başkan Büyükkılıç, bu noktada güler yüzlü olmanın önemine işaret etti.

Ensaflara hayırlı ve bereketli kazançlı işler dileyen Büyükkılıç’a esnafın da ilgisi yoğun oldu. Büyükkılıç’a teşekkür ve dua eden esnaf, Büyükkılıç’ı “Kayseri’nin medarı iftiharı” diyerek karşıladı.

Başkan Büyükkılıç’a, esnaf ve vatandaşlarla samimi sohbetler gerçekleştirdiği ziyarette Köşk ve Talas Sosyete Pazarları Yöneticisi İsa Gün de eşlik etti.