Başkan Büyükkılıç, Milli Savunma Komisyonu Heyeti'ne eşlik etti

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, bir dizi program çerçevesinde kente gelen TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar ile Milli Savunma Komisyonu Heyeti'ne eşlik etti.

Başkan Büyükkılıç, Milli Savunma Komisyonu Heyeti'ne eşlik etti
Kayseri GündemEditör

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, bir dizi program çerçevesinde kente gelen TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar ile Milli Savunma Komisyonu Heyeti’ne eşlik etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar ile Milli Savunma Komisyonu Heyeti ile birlikte Kayseri Valisi Gökmen Çiçek’e ziyarette bulundu. Başkan Büyükkılıç, daha sonra TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar ve Milli Savunma Komisyonu Heyeti ile birlikte Kartal Şehitliği’ni ziyaret ederek, vatan uğruna canlarını feda eden şehitlere dualar edip kabirlerine karanfil bıraktı. Ardından Büyükkılıç, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar ve Milli Savunma Komisyonu Heyeti ile birlikte şehrin manevi mimarlarından Hz. Mevlana’nın Hocası Seyyid Burhaneddin Hazretleri’nin türbesini ziyaret etti. Başkan Büyükkılıç, daha sonra Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi içerisinde bulunan Kayseri Mutfağı’nda TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, Milli Savunma Komisyonu Heyeti ve Vali Gökmen Çiçek ile birlikte şehit aileleri ve gazi aileleriyle bir araya geldi.

Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar burada yaptığı konuşmada, “Ülkemizin birliği ve bütünlüğünü, ülkemizin geleceğini, bekasını, güvenliğini sağlamak için büyük bir mücadele içerisindeyiz. 85 milyonun tek yumruk olması için gayret gösteriyoruz” dedi.

Başkan Büyükkılıç, Milli Savunma Komisyonu Heyeti'ne eşlik etti
Başkan Büyükkılıç, Milli Savunma Komisyonu Heyeti'ne eşlik etti
Başkan Büyükkılıç, Milli Savunma Komisyonu Heyeti'ne eşlik etti
Başkan Büyükkılıç, Milli Savunma Komisyonu Heyeti'ne eşlik etti
Başkan Büyükkılıç, Milli Savunma Komisyonu Heyeti'ne eşlik etti
Başkan Büyükkılıç, Milli Savunma Komisyonu Heyeti'ne eşlik etti
Haber Merkezi
Kayseri Gündem

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