Başkan Büyükkılıç SOCAR yetkililerini ağırladı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, SOCAR Türkiye Doğal Gaz İş Birimi Başkanı Fuad İbrahimov ve beraberindeki heyeti makamında ağırladı.

Kent genelinde yerel yönetim hizmetlerini etkin bir şekilde sürdüren Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç yönetimindeki Kayseri Büyükşehir Belediyesi, doğal gaz konforuna kavuşmayan ilçe bırakmamak için çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.

SOCAR Türkiye yetkilileri ile görüşme ve istişarelerine devam eden Başkan Büyükkılıç, bu kapsamda SOCAR Türkiye Doğal Gaz İş Birimi Başkanı Fuad İbrahimov, SOCAR Türkiye Doğal Gaz İş Birimi Kayseri Operasyonları Başkan Yardımcısı Sinan Temür ve SOCAR Türkiye Doğal Gaz İş Birimi Yönetim Ofisi Müdürü Emin Zeynallı ile SOCAR Türkiye Doğalgaz İş Birimi Dağıtım Başkan Yardımcılığı görevine getirilen Shamil Guluzade’yi Büyükşehir Belediyesi’nde ağırladı.

Başkan Büyükkılıç, misafirlerini makamında konuk ederken, ziyarette Kayseri’de doğal gaz çalışmaları hakkında dayanışma ve iş birliği konuları da ele alındı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Büyükkılıç, “Ziyaretleri için kendilerine teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum” diyerek, doğal gaz hizmetlerinin vatandaşlara en hızlı, konforlu ve güvenli şekilde ulaşmasını sağlamaya ve ortak akıl yürütmeye devam edeceklerini ifade etti.

SOCAR yetkilileri de Başkan Büyükkılıç’a misafirperverliğinden dolayı teşekkürlerini ileterek, dayanışma içerisinde hizmetlerin süreceğini belirttiler.