Başkan Büyükkılıç, STK temsilcilerini ağırladı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Gönüllü Kültür Kuruluşları Başkanı Ahmet Taş ve yönetimini, Hak-İş Genel Başkan Yardımcısı Halil Özdemir ve Hak-İş Kayseri Şube Başkanı Serhat Çelik ile beraberindeki heyeti makamında ayrı ayrı kabul etti.

El ele, gönül gönüle tüm kamu kurumları ve Sivil Toplum Kuruluşları (STK) ile birlikte, ortak aklı ön planda tutarak hizmet eden ve tüm Kayserilileri kucaklayan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, STK temsilcileriyle bir araya gelmeye devam ediyor. Bu kapsamda Başkan Büyükkılıç, çeşitli sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve başkanlarını makamında ayrı ayrı kabul etti. Başkanlık makamında ayrı ayrı kabul ettiği misafirlerle sohbet eden Büyükkılıç, kentte birlik ve beraberlik içerisinde hizmetlere devam ettiklerini söyleyerek, “Gönüllü Kültür Kuruluşları Başkanı Ahmet Taş ve yönetimi ile Hak-İş Genel Başkan Yardımcısı Halil Özdemir ve Hak-İş Kayseri Şube Başkanı Serhat Çelik belediyemizi ziyaret etti. Ziyaret için belediyemize gelen misafirlerimize teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyaretlerin artından Başkan Büyükkılıç, misafirlerle hatıra fotoğrafı çektirdi.