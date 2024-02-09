Başkan Büyükkılıç, STK temsilcilerini ağırladı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Gönüllü Kültür Kuruluşları Başkanı Ahmet Taş ve yönetimini, Hak-İş Genel Başkan Yardımcısı Halil Özdemir ve Hak-İş Kayseri Şube Başkanı Serhat Çelik ile beraberindeki heyeti makamında ayrı ayrı kabul etti.

Başkan Büyükkılıç, STK temsilcilerini ağırladı
Kayseri GündemEditör

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Gönüllü Kültür Kuruluşları Başkanı Ahmet Taş ve yönetimini, Hak-İş Genel Başkan Yardımcısı Halil Özdemir ve Hak-İş Kayseri Şube Başkanı Serhat Çelik ile beraberindeki heyeti makamında ayrı ayrı kabul etti.

El ele, gönül gönüle tüm kamu kurumları ve Sivil Toplum Kuruluşları (STK) ile birlikte, ortak aklı ön planda tutarak hizmet eden ve tüm Kayserilileri kucaklayan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, STK temsilcileriyle bir araya gelmeye devam ediyor. Bu kapsamda Başkan Büyükkılıç, çeşitli sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve başkanlarını makamında ayrı ayrı kabul etti. Başkanlık makamında ayrı ayrı kabul ettiği misafirlerle sohbet eden Büyükkılıç, kentte birlik ve beraberlik içerisinde hizmetlere devam ettiklerini söyleyerek, “Gönüllü Kültür Kuruluşları Başkanı Ahmet Taş ve yönetimi ile Hak-İş Genel Başkan Yardımcısı Halil Özdemir ve Hak-İş Kayseri Şube Başkanı Serhat Çelik belediyemizi ziyaret etti. Ziyaret için belediyemize gelen misafirlerimize teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyaretlerin artından Başkan Büyükkılıç, misafirlerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Başkan Büyükkılıç, STK temsilcilerini ağırladı
Başkan Büyükkılıç, STK temsilcilerini ağırladı
Başkan Büyükkılıç, STK temsilcilerini ağırladı
İHA
Kayseri Gündem

Bakmadan Geçme

Kayseri'nin de içinde olduğu '48 ilde Narkogüç-48' operasyonu
Kayseri'nin de içinde olduğu '48 ilde Narkogüç-48' operasyonu
Ateşkes olacak mı? Blinken Tel Aviv'de, Hamas Kahire'de
Ateşkes olacak mı? Blinken Tel Aviv'de, Hamas Kahire'de
Sobadan sızan gazdan zehirlenen kadın yaşamını yitirdi
Sobadan sızan gazdan zehirlenen kadın yaşamını yitirdi
Kayseri Tarım Fuarı 22-25 Şubat tarihleri arasında Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleşecek
Kayseri Tarım Fuarı 22-25 Şubat tarihleri arasında Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleşecek
Duckens Nazon, Kayserispor'da
Duckens Nazon, Kayserispor'da
Ali Çamlı: 'Nihayetinde yasaklarla mücadele ettiğimiz anın sonuna geldik'
Ali Çamlı: 'Nihayetinde yasaklarla mücadele ettiğimiz anın sonuna geldik'