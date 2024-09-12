Başkan Büyükkılıç, STK temsilcileriyle bir araya geldi

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, çeşitli sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve başkanları ile Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi’nde bir araya gelerek istişarelerde bulundu. Büyükkılıç, STK temsilcilerinin talep ve önerilerini dinledi, ulaşımdan eğitime, gastronomiden sağlığa kadar yapılan çalışmalar, hizmetler ve projeler ile ilgili katılımcılara bilgiler verdi. Ayrıca projelerin ve hizmetlerin devam ettiğini ifade etti.

Başkan Memduh Büyükkılıç, programa katılan tüm heyete teşekkürlerini ileterek, “Biz burada hizmet için varız. Burada bulunduğumuz süre içerisinde hakkını vererek, kıymetini bilerek ve mesuliyet anlayışı içerisinde sizlere hizmet için yol alıyoruz” dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç’ın Danışmanı Fevzi Konaç ise “Büyükşehir Belediyesi olarak şehrin gönlüne dokunmak anlamında, siz değerli vakıf ve dernek başkanlarımızın iş birliğiyle neler yapılabileceği konusunda başkanımızın bir talimatı ve tembihi olmuştu. Bu toplantı sizlerle bir araya geldiğimiz güzel bir birliktelik oldu. Cenab-ı Hakk’ın razı olduğu güzellikler doğsun, şehrimizin içerisinde hastalıklar, toplumsal hastalıklar olmasın. Hep birlikte mücadele edip, huzur şehri Kayseri’yi daha da huzurlu bir şehir haline getirmek için mücadele edelim” diye konuştu.

Konuşmasında Sivil Toplum Kuruluşları’ndan bahseden ve bilgiler veren Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları Derneği Başkanı Ahmet Taş da Sivil Toplum Kuruluşları’nın ülkeye hizmet eden kurumlar olduğunun altını çizdi.

Hak İş Konfederasyonu’nun Türkiye’de 870 bin üyesi, Kayseri’de Hak İş’in 33 bin, Hizmet İş Sendikası’nın da 12 bin üyeleri bulunduğunu dile getiren HAK-İŞ Konfederasyonu Kayseri İl Başkanı ve Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Serhat Çelik ise Kayseri’deki sendika faaliyetleri hakkında katılımcıları bilgilendirdi.