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Başkan Büyükkılıç'tan Gezeravcı'ya Bilim Şenliği daveti

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç 25-26-27 Ekim tarihlerinde Kayseri'de düzenlenecek olan 6. Bilim Şenliği'ne ilk Türk astronotu Alper Gezeravcı'yı davet etti.

Başkan Büyükkılıç'tan Gezeravcı'ya Bilim Şenliği daveti
Kayseri GündemEditör

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç; 25-26-27 Ekim tarihlerinde Kayseri’de düzenlenecek olan 6. Bilim Şenliği’ne ilk Türk astronotu Alper Gezeravcı’yı davet etti.

Başkan Büyükkılıç, İstanbul’da AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkan Yardımcısı ve İç Anadolu Bölge Başkanı Av. Mustafa Köse, AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu ve uzaya giden ilk Türk astronotu Alper Gezeravcı ile bir araya geldi. Kayseri’de Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi’nde gerçekleşecek olan bilim şenliğinin önemine işaret eden Başkan Büyükkılıç, “Sevgili Gezeravcı’yı Bilim Şenliği’ne davet ederek, Kayserili hemşehrilerimizin kendisini görmekten mutluluk duyacaklarını dile getirdik. Bu etkinlik, gençlerimize bilim ve teknolojiye olan ilgilerini artırma fırsatı sunacak” dedi.

Kayseri Bilim Merkezi ve TÜBİTAK iş birliği ile 25-26-27 Ekim tarihlerinde düzenlenecek olan Bilim Şenliği’nde, bilimsel çalışmalar, atölye çalışmaları ve çeşitli etkinliklerle dolu bir programla katılımcıları ağırlayacağını söyleyen Büyükkılıç, Kayseri’deki bu önemli etkinlikte, bilim ve teknoloji alanında farkındalık oluşturmayı, genç nesilleri bilime yönlendirmeyi amaçladıklarını söyledi.

Haber Merkezi
Kayseri Gündem

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