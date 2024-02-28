Başkan Büyükkılıç'tan stratejik öneme sahip yeni ulaşım projeleri

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, ‘yol medeniyettir’ diyor, yeni dönemde de stratejik öneme sahip, trafik sorununa köklü çözümler getirecek ulaşım projelerine imza atıyor.

Göreve geldiği 2019 yılı Mart ayından bu yana ‘insanı yaşat ki devlet yaşasın’ felsefesi ile hareket eden Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, vatandaşlara güvenli ve konforlu bir ulaşım hizmeti sunmak için geçen 5 yılda birbirinden önemli projeleri hayata geçirirken, yeni dönemde de önemli projeleri Kayserililerin hizmetine sunacak.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, ‘olmazsa olmaz’ olarak nitelendirdiği ulaşım projelerini kamuoyu ile paylaştı.

Kartal Kavşağı Projesi İle Trafik Yoğunluğuna Köklü Çözüm

Bu alanda bilimsel çalışmaları çok önemsediklerini, vatandaşların da görüşlerini de dinleyerek yol aldıklarını ifade eden Büyükkılıç, 5 kavşağı içine alan Kartal Kavşağı’nın yeni hizmet döneminde hızla hayata geçirileceğini söyledi. Proje kapsamında, 3 kavşak ve hemzemin düzenlemeler yapılacağını belirten Başkan Büyükkılıç, “Işığı hiç görmeden, bekleme olmadan herkesin yol alacağı bir proje olacak. Projelendirdik, her türlü zemin etüdü hazır, kaynak hazır. Sayın Mehmet Özhaseki Bakanımıza da teşekkür ediyorum. En kısa zamanda da bitirme yönünde irade göstereceğimizi ifade etmek istiyorum, Allah mahcup etmesin” diye konuştu.

“Erkilet Tramvay Hattı ile Şehri Demir Ağlarla Örüyoruz”

Havalimanı bağlantılı, 16 kilometre uzunluğunda Erkilet Tramvay Hattı Projesi’ni de Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na sunduklarını belirten Büyükkılıç, “Erkilet Bulvarı, Kayseri Havalimanı noktalarından 4,5 kilometrelik yer altı tüneli ile Seyyid Burhaneddin Hazretleri Türbesi’ne, oradan da uzanacak Hulusi Akar Bulvarı üzerinden Talas Mevlana Raylı Sistem Hattı’na kavuşacak. Projenin Kumsmall bölgesinden Erkilet Bulvarı’na kadar olan 2 kilometrelik kısmı için çalışmalara seçimlerin hemen ardından başlanacak. Diğer tramvay hatlarımızın ardından Erkilet Tramvay Hattı ile şehri demir ağlarla örüyoruz” dedi.

Büyükkılıç, Erenköy Bulvarı’nı hizmete açtıklarını hatırlatarak Mehmet Özhaseki Bulvarı ile Erenköy Bulvarı kesişim noktasında Erenköy Bulvarı Altgeçidi projesini hizmete sunacaklarını ifade etti.

Başkan Büyükkılıç, Mustafa Şimşek Bulvarı Nalçik Bulvarı Katlı Kavşağı’nı hayata geçireceklerini belirterek, "Burada Nalçik Bulvarı ya da Malatya yoluna diyelim çıkan güzergâhta yol tek yönlü çalışıyor, biz bunu rahatlatacak aynı zamanda her yöne gidecek, Sivas tarafına da Malatya tarafına da şehir merkezine de diğer mahallelere de gidecek şekilde hayata geçireceğiz" şeklinde konuştu.

DSİ Katlı Kavşağı Projesi

Talas Bulvarı’na 2 farklı katlı kavşak yapılacağı müjdesini veren Büyükkılıç, DSİ Katlı Kavşağı’nı da önemli bir proje olarak nitelendirerek, trafik yoğunluğunu azaltacak olan projenin de şehre kazandırılacağını söyledi.

Yavulzar Mahallesi’ne altgeçit yapılacağını, ayrıca hızlı tren çalışmalarının özverili bir şekilde devam ettiğini ve hiç bir sıkıntı yaşanmadığını belirten Başkan Büyükkılıç, ayrıca Organize Sanayi Bölgesi trafiğini rahatlatma çalışmaları düşüncesindeki çalışmalarından olacak 15 Temmuz Bulvarı’nın devamı niteliğindeki 30 metre genişliğe sahip 4 kilometrelik, Organize Sanayi-Erenköy Bulvarı Yeni Yol Bağlantısı ile yeni bir önemli ana arteri hayata geçireceklerini bildirdi.

Danişmentgazi Mahallesi’nden Mehmet Özhaseki Bulvarı yol bağlantılarının da inşa edileceğini belirten Büyükkılıç, bu kapsamda Prof. Dr. İhsan Ketin Caddesi 1 kilometrelik 25 metre genişliğindeki yol planından, yine aynı caddedeki 1 kilometrelik 50 metre genişliğindeki kanal yolundan ve Mehmet Özhaseki Bulvarı’na 1 kilometrelik 25 metre genişliğindeki bağlantı yolunun yapılacağından bahsetti.

Büyükkılıç, Şehir Hastanesi civarındaki Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı’nın devamı olacak ve Erkilet Bulvarı’na bağlanacak 3,1 kilometrelik 30 metre genişliğindeki ana arteri de şehre kazandıracaklarını paylaştı.

İldem’de İldem-D imar yolu olarak 2,5 kilometrelik 30 metre genişliğinde yol ile 0,5 kilometre 30 metre genişliğinde yol yapacaklarını da kaydeden Büyükkılıç, burasının da gelişme bölgesi şeklinde devam edeceğini sözlerine ekledi.

Büyükkılıç, Gökken Mahallesi’ne 30 metre genişliğinde, 1,4 kilometrelik Anadolu Harikalar Diyarı yol bağlantısı ve yine 20 ila 30 metre genişliğinde 2,2 kilometrelik Gökkent - TOKİ bağlantısı yolu yapacaklarını aktardı. Başkan Büyükkılıç, yine havalimanına bağlanacak olan 1,35 kilometrelik 30 metre genişliğindeki Prof. Dr. Aykut Özdarendeli Caddesi devamının tamamlanacağını, bu yeni yapılacak bulvarın isminin Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bulvarı olduğunu söyledi.

Yeni Yollar Yapılıyor

Büyükkılıç, inşa edecekleri 1,5 kilometrelik 30 metre genişliğindeki Havalimanı-Erkilet Bulvarı bağlantısı ile Erkilet’teki vatandaşların havalimanına direkt ulaşım sağlayacağını anlattı.

Başkan Büyükkılıç, Sivas Bulvarı ile Kocasinan Bulvarı arasında Uğurevler Mahallesi’nde 30 metre genişliğinde 1,5 kilometrelik yol, Yıldırım Beyazıt Mahallesi’nde 30 metre genişliğinde 2,1 kilometrelik yeni yol planı yaptıklarını böylelikle Sivas Caddesi ile Hulusi akar Bulvarı arasında bir kestirme yolun şehre kazandırılacağını kaydederek, Anadolu Harikalar Diyarı’nda 25 metre genişliğinde 1,3 kilometre ve 1,2 kilometrelik 15 metre genişliğinde Cırgalan’ı Kuzey Çevre Yolu’na ve Gesi’ye bağlayacak yollar yapacaklarını ifade etti.

Şehrin sadece taşıt trafiği, konforu ve güvenliği değil, yayalara yönelik de yeni dönemde projeler yapmayı planladıklarını dile getiren Büyükkılıç, yeni yaya üstgeçitlerini anlattı. 7 adet yaya üst geçidi yapacaklarını belirten Büyükkılıç, terminal, KASKİ, Yakut, Yıldızevler, Seyyid Burhaneddin, Kartal ve Talas Bulvarı gibi noktalara talepler ve ihtiyaçlar doğrultusunda yaya üstgeçitleri yapacaklarını, ilerleyen süreçlerde yeni ihtiyaç olan yerleri de gündemlerine alacaklarını söyledi.

Bisiklet yolları konusunda 31 kilometre ilave yaptıklarını, yeni dönemde ise yeni yollar yapacaklarını, mevcut yolları da iyileştireceklerini belirten Büyükkılıç, "Bisiklet yollarımız olmazsa olmazımız" dedi.

Kayseri’de Gece Seferleri

Tren yaya geçitleri konusunda da 2 yeni yaya geçidi yapacaklarını söyleyen Büyükkılıç, gece seferleri noktasında Kayseri’de yoğun anahat üzerlerinde 24 saat ulaşım hizmetlerini sürdüreceklerini vurguladı.

’Gittiğin Kadar Öde’ Projesi Hayata Geçiyor

Büyükkılıç ayrıca akıllı şehircilik düşüncesinde tramvay hatlarında yeni bir uygulamayı hayata geçireceklerini vurgulayarak, akıllı kartlar ile ’gittiğin kadar öde’ projesini gerçekleştireceklerini söyledi.

Park et-Devam et uygulamasını da gerçekleştireceklerini söyleyen Büyükkılıç, Kayseri’de kolay, konforlu, güvenli ve akıcı bir trafik hizmeti sağlayacaklarını belirtti.