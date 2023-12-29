Başkan Büyüksimitci: 'İhracatımız aylık bazda artmaya devam ediyor'

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından Kasım ayı ihracat verileri açıklandı. Açıklanan verileri değerlendiren Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, Kayseri'nin kasım ayı ihracatının bir önceki aya göre yüzde 7,74 oranında artarak, 332 milyon 834 bin dolar olarak gerçekleştiğini söyledi.

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  • 29.12.2023 12:27
  • Güncelleme: 29.12.2023 13:34
Başkan Büyüksimitci: 'İhracatımız aylık bazda artmaya devam ediyor'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından Kasım ayı ihracat verileri açıklandı. Açıklanan verileri değerlendiren Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, Kayseri’nin kasım ayı ihracatının bir önceki aya göre yüzde 7,74 oranında artarak, 332 milyon 834 bin dolar olarak gerçekleştiğini söyledi.

İhracatta geçen yılın kasım ayına göre de artış yaşandığını belirten Başkan Büyüksimitci; “İhracatımız bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,57 oranında artış gösterdi. Kayseri’nin 2023 yılı 11 aylık toplam ihracatı ise 3 milyar 316 milyon 852 bin dolar olarak gerçekleşti” dedi. Kasım ayında Kayseri’den 154 ülkeye ihracat gerçekleştirildiğini açıklayan Başkan Büyüksimitci, ihracata en yüksek katkı yapan sektörlerin başında her zaman olduğu gibi mobilya olduğunu, ardından elektrikli ev aletleri ve kablo geldiğini belirterek, en fazla ihracat yapılan ülkeleri ise, Irak, Almanya ve Belçika olarak sıraladı.

Kayseri ihracat rakamlarının aylık bazda yükselmeye devam ettiğini açıklayan Başkan Büyüksimitci; "En büyük ihracat partnerlerimizden Avrupa ve ABD pazarlarda yaşanan durgunluk, ihracatımızı olumsuz etkilemeye devam etse de, Kayseri olarak son dört aydır aylık bazda ihracatımızı artırmaya devam ediyoruz. Sanayiciler olarak ülkemizin kalkınmasına katkı sağlamak için daha çok çalışmak durumunda olduğumuzu biliyoruz. Bu durumu kabullenip, köşemizde oturmak gibi bir lüksümüz yok. Eğer biz ihracat pazarlarımızı çeşitlendirmek adına gayret edersek ülke olarak gidecek çok yolumuz var. Biz hem ülkemizin hem de firmalarımızın potansiyeline güveniyoruz. Ben bu vesile ile gece gündüz demeden mücadele ederek üretim yapan sanayicilerimize, ihracatçılarımıza ve çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. Sürdürülebilir bir sanayi ve sürdürülebilir ihracat için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

İHA

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