Başkan Büyüksimitci, Nepal'de Asya Pasifik Sanayi Odaları Toplantısına katıldı

6-7 Kasım 2023 tarihlerinde Katmandu, Nepal'de gerçekleşen 37. Asya-Pasifik Ticaret ve Sanayi Odaları Konfederasyonu (CACCI) Konferansı'na Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ni (TOBB) temsilen TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve Kayseri Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci katıldı.

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  • 15.11.2023 10:53
  • Güncelleme: 15.11.2023 13:19
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Başkan Büyüksimitci, Nepal'de Asya Pasifik Sanayi Odaları Toplantısına katıldı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

6-7 Kasım 2023 tarihlerinde Katmandu, Nepal’de gerçekleşen 37. Asya-Pasifik Ticaret ve Sanayi Odaları Konfederasyonu (CACCI) Konferansı’na Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ni (TOBB) temsilen TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve Kayseri Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci katıldı.

Konferansta gerçekleşen oturumlardan “Politika Savunuculuğu Çalışma Grubu” oturumunda, TEPAV’ın hazırladığı çalışma ele alındı. CACCI Üye ülkelerine bir yol haritası çizmesi öngörülen çalışma çerçevesinde çeşitli workshoplar düzenlenmesi planlanıyor. Konferans kapsamında ayrıca, CACCI Başkanı Peter McMullin’in yönettiği 97. CACCI Yönetim Kurulu Toplantısı’nda, CACCI Çalışmaları ve önümüzdeki dönem faaliyetleri ele alındı.

Asya-Pasifik Ticaret ve Sanayi Odaları Konfederasyonu (CACCI), 1966 yılında 10 ulusal ticaret odası tarafından Tayvan’da kuruldu. Avustralya Kıtasından Avustralya, Papua Yeni Gine, Yeni Zelanda, Doğu Asya’dan Hong Kong, Japonya, Güney Kore, Moğolistan, Tayvan, Rusya Federasyonu; Güneydoğu Asya’dan Brunei, Kamboçya, Endonezya, Malezya, Filipinler, Singapur ve Vietnam, Güney Asya’dan Bangladeş, Hindistan, Nepal, Pakistan ve Sri Lanka, Orta Asya’dan Azerbaycan, Gürcistan, İran, Tacikistan, Özbekistan ve Türkiye’den oluşan 28 ülkenin Odalar Birlikleri CACCI’ye üye durumda. Konferansta üye ülke iş dünyalarını bir araya getirerek Asya-Pasifik bölgesi ekonomilerinin gelişmesine katkı sağlanması amaçlanıyor.

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İHA

Kayseri Gündem
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