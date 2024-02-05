Başkan Cabbar: 'Miraç Gecesi, insani değerlerde en yüce mertebelere yükselişin simgesidir'

Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, Miraç Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Cabbar: 'Miraç Gecesi, insani değerlerde en yüce mertebelere yükselişin simgesidir'
Kayseri GündemEditör

Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, Miraç Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Cabbar, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Kullukta ve insani değerlerde en yüce mertebelere yükselişi simgeleyen Miraç Gecesi’nin, kalplerimize ferahlık ve hayatımıza huzur getirmesi dileği ile aziz milletimizin ve bütün İslam âleminin Miraç Gecesini tebrik ediyor bu mukaddes gecenin, Mescid-i Aksa bilincini, özlemini ve gayretini artırarak, miracın mabedinin selametine, işgal ve zulmün bertaraf edilmesine vesile olmasını temenni ediyorum.”

Haber Merkezi
Kayseri Gündem

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