Başkan Çolakbayrakdar, 'Yatırımlarımızla yeni bir Kocasinan kuruyoruz'

Kocasinan Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Ahmet Çolakbayrakdar, Erkilet Generalemir Mahallesi’nde yapımı devam eden yeni yol, çevre düzenlemesi ve diğer çalışmaları yerinde inceledi. Başkan Çolakbayrakdar, ‘Kocasinan’da yaşamak ayrıcalıklıdır’ dedirtene kadar çalıştıklarını ve yapılan hizmetlerle yeni bir Kocasinan kurduklarını vurguladı.

‘Yol medeniyettir’ anlayışıyla yolları daha geniş ve daha konforlu hale getirdiklerine dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, her mahalle için projeler geliştirdiklerini ve imkanlar ölçüsünde çözmeye çalıştıklarını söyledi.

Yatırımlarla Kocasinan’ın hizmet standartlarını yükseltmeye devam ettiklerini belirten Başkan Çolakbayrakdar, “Erkilet Generalemir Mahallesi’nde mevsim itibariyle yol yapım çalışmalarına başladık. Yeni imarlaşan bölgeye 5 km üzerinde yeni yollar yapacağız. İmarlaşmasıyla birlikte yolları, parkları, çevre düzenlemesi ile bu bölgeyi ayağa kaldıracağız ve son derece donanımlı bire şekilde vatandaşa hizmet verecek, yeni bir Kocasinan’ı kurmuş olacağız. 5 km’nin yanında iç yollar, sokaklar, bağlantı yollarını da bu planlanan program dahilinde yapacağız. Bir yandan eski yollar, bir yandan yolların yenilenmesi bir taraftan da yeni imara açılan bölgelerin yolları açılması var. Kocasinan Belediyesi olarak her noktada çalışmalarımızı yoğun bir şekilde yürütüyoruz. Hemşehrilerimizin daha nitelikli ve daha konforlu bir şekilde yaşam alanlarına ulaşması için var gücümüzle çalışıyoruz. Hayırlı olsun” ifadelerine yer verdi.

Her bölgenin ihtiyacına göre çözümler ürettiklerinin altını çizen Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan Belediyesi’nin yatırımları sayesinde Kocasinan bölgesinin her gün gelişim gösteren nüfus ve konut alanıyla daha da gelişen bir ilçe haline geldiğini sözlerine ekledi.