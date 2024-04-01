Başkan Feyzullah Keskin: 'Pınarbaşı'nda kesinlikle kazandık, amaçları bizleri yıldırmak'

Pınarbaşı'nda yaşanan seçim gerginliğine dair açıklamalarda bulunan CHP İl Başkanı Feyzullah Keskin, 'Algı oluşturmaya çalışıyorlar, kendi gözlerimizle gördük ve Deniz başkan şu anda önde ilerliyor

Başkan Feyzullah Keskin: 'Pınarbaşı'nda kesinlikle kazandık, amaçları bizleri yıldırmak'

 Açılan sandıkların hiçbirinde geri değiliz, gittikçe de fark açılacak. Bizler sakin kalacağız, kesinlikle bu seçimi aldık, hayırlı uğurlu olsun” dedi.
Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Feyzullah Keskin, İl Başkan Yardımcısı Niyazi Ünalmış ve beraberindeki parti teşkilatı, Pınarbaşı’nda yaşanan seçim olaylarına ilişkin ilçe seçim kurulu önünde toplandı. 
Milliyetçi Hareket Partisi Adayı Menduh Uzunluoğlu ile Cumhuriyet Halk Partisi Adayı Deniz Yağan arasındaki seçim yarışında açılan her sandıkta ya başa baş ya da 5 ile 10 oy farkla Deniz Yağan’ın önde ilerlediğini söyleyen Başkan Feyzullah Keskin, “Algı oluşturmaya çalışıyorlar, Deniz başkan şu anda önde ilerliyor. Geçen seçimde olduğu gibi masa başında seçimi kaybetmeyeceğiz. Açılan sandıkların hiçbirinde geri değiliz, gittikçe de fark açılacak. Amaçları bizi yıldırarak geri çekmek, kesinlikle buna müsaade etmeyeceğiz. Tedbirimizi aldık, bizleri gerginliğe sürükleyip de bir kargaşa çıkarmayı düşünüyorlar. Bizler sakin kalacağız, kesinlikle bu seçimi aldık, hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.

1ha

Bakmadan Geçme

Felahiye'de sandıktan CHP çıktı
Felahiye’de sandıktan CHP çıktı
Hacılar yeniden AK Parti dedi
Hacılar yeniden AK Parti dedi
Sarız 'CHP' dedi 
Sarız ‘CHP’ dedi 
Yeşilhisar'da iki aday aynı sayıda oy aldı
Yeşilhisar’da iki aday aynı sayıda oy aldı
Bakan Özhaseki: 'İnsanların siyasi tercihi başımızın üstünde'
Bakan Özhaseki: 'İnsanların siyasi tercihi başımızın üstünde'
Hulusi Akar: 'Sandıktan çıkan karara herkes saygı duyacak'
Hulusi Akar: 'Sandıktan çıkan karara herkes saygı duyacak'