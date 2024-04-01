Başkan Feyzullah Keskin: 'Pınarbaşı'nda kesinlikle kazandık, amaçları bizleri yıldırmak'

Açılan sandıkların hiçbirinde geri değiliz, gittikçe de fark açılacak. Bizler sakin kalacağız, kesinlikle bu seçimi aldık, hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Feyzullah Keskin, İl Başkan Yardımcısı Niyazi Ünalmış ve beraberindeki parti teşkilatı, Pınarbaşı’nda yaşanan seçim olaylarına ilişkin ilçe seçim kurulu önünde toplandı.

Milliyetçi Hareket Partisi Adayı Menduh Uzunluoğlu ile Cumhuriyet Halk Partisi Adayı Deniz Yağan arasındaki seçim yarışında açılan her sandıkta ya başa baş ya da 5 ile 10 oy farkla Deniz Yağan’ın önde ilerlediğini söyleyen Başkan Feyzullah Keskin, “Algı oluşturmaya çalışıyorlar, Deniz başkan şu anda önde ilerliyor. Geçen seçimde olduğu gibi masa başında seçimi kaybetmeyeceğiz. Açılan sandıkların hiçbirinde geri değiliz, gittikçe de fark açılacak. Amaçları bizi yıldırarak geri çekmek, kesinlikle buna müsaade etmeyeceğiz. Tedbirimizi aldık, bizleri gerginliğe sürükleyip de bir kargaşa çıkarmayı düşünüyorlar. Bizler sakin kalacağız, kesinlikle bu seçimi aldık, hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.