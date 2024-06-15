Başkan Metin'den Kurban Bayramı mesajı

Bünyan Belediye Başkanı Selahattin Metin, Kurban Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Belediye Başkanı Selahattin Metin yayımladığı mesajında; "Sevgi, saygı ve kardeşliğimizin pekiştiği, birlik ve beraberliğimizin simgesi, geleneklerimizin ve kültürel değerlerimizin yaşatıldığı ve paylaşma, yardımlaşma ve dayanışma duygularının en yoğun yaşandığı en önemli günlerden birine, coşkuyla kutlayacağımız bir bayrama daha kavuştuk. Temennimiz; Kurban Bayramı’nın içinde barındırdığı en önemli değer olan paylaşma, yardımlaşma ve dayanışma ruhumuzu geliştirerek gelecek nesillere aktarılması, bayramların milli birlik ve beraberliğimizi pekiştirmesi, ihtiyaç sahiplerinin yardımına koşulmasına vesile olması, hem sevinçlerin hem de sıkıntıların paylaşılması ve bütün insanlığa huzur, barış ve esenlik getirmesidir. Başta sevdamız Bünyan’ımız olmak üzere olmak üzere tüm milletimizin Kurban Bayramını en içten dileklerimle kutlar, sevdiklerinizle birlikte sağlık, huzur ve mutluluk içinde bir bayram geçirmenizi dilerim" ifadelerine yer verdi.