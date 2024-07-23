Başkan Odakır: 'Basın mensupları canları pahasına işlerini yapmaya çalışıyor'

Kayseri Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (KESOB) Başkanı Şeyhi Odakır, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Odakır mesajında, “Basında sansürün kaldırılışının yıldönümünde bütün emektar basın mensuplarımızın bu özel gününü kutluyorum” dedi.

KESOB Başkanı Şeyhi Odakır mesajında, 24 Temmuz 1908 tarihinde basın mensuplarının mücadelesi ve kararlılığı neticesinde, vatandaşın haber alma özgürlüğünün gözetilerek basında sansür uygulamasının kaldırıldığını, her yıl 24 Temmuz tarihinin Gazeteciler ve Basın Bayramı olarak kutlandığını belirtti.

“Canları pahasına işlerini yapmaya çalışıyorlar”

Odakır, mesajının devamında şu ifadelere yer verdi:

“Toplumda meydana gelen her türlü olay ve gelişmeleri, vatandaşın haber alma hakkını gözeterek, kamu gözlemcisi rolüyle büyük bir emekle ve çabayla çalışan basın mensuplarımızın Gazeteciler ve Basın Bayramı’nı kutluyorum. Basın mensuplarımız çeşitli platformlarda habercilik faaliyetini sürdürüyorlar. Bu faaliyetleri sürdürürken çeşitli fedakarlıklarda bulunuyor yeri geldiğinde canları pahasına işlerini yapmaya çalışıyorlar. Kamu yönetimi ve vatandaş arasında değerli bir köprü vazifesi gören basın mensupları, haberlerini tarafsız bir şekilde aktarma gayretindeler. Tabi bu gayretin de takdir görmesi gerekiyor. Bizler de esnaf ve sanatkârların temsilcisi olarak bu çabayı görüyor ve takdir ediyoruz. İlimizin, esnaf ve sanatkârlarımızın sesinin duyurulmasında emek veren, doğru bilgilendirme yapmak için canla başla çalışan basın mensuplarımıza şükranlarımı sunuyorum. Şehrimizde Kayseri Büyükşehir Belediyemiz ile Kayseri Gazeteciler Cemiyetimizin işbirliği ile Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Veli Altınkaya Basın Müzesi’nin bulunduğunu kamuoyuna tekrardan hatırlatıyor, vatandaşlarımızın ziyaret etmesini tavsiye ediyorum. Bu vesileyle hayatını kaybeden bütün basın mensuplarımıza Allah’tan rahmet diliyor, hayatta olanlara sağlıklı bir ömür diliyorum. 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı’nı kutluyor, basın camiamıza çalışmalarında kolaylıklar ve başarılar diliyorum.”