Başkan Özdemir: '100 yılın projesinde çalışmalar devam ediyor'

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Kale Projesi hakkında açıklamalarda bulundu.

1 Nisan itibarıyla çalışmalara kaldıkları yerden devam ettiklerini belirten Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, "31 Mart seçimlerinin tamamlanması sonucu 1 Nisan itibarıyla biz çalışmalarımıza başladık. Tabii şu an belediyemizde bir yoğunluk var. Vatandaşlarımız bizlere hayırlı olsun ziyaretlerine geliyorlar. Ben buradan tekrar tüm Niğdeli hemşerilerime teşekkür ediyorum. Bizleri bir 5 yıl daha bu şehre belediye başkanlığı yapma şerefine layık gördüler. 31 Mart seçimlerinde bütün Niğde kazandı. Geçtiğimiz 5 yıl içerisinde biz hiçbir parti ve siyaset gözetmeden işlerimizi yapmaya çalıştık. Bizler her kesimin belediye başkanlığını yapmak için çalıştık. Bundan sonra da önümüzdeki 5 yılda tüm Niğdelilerin belediye başkanlığını yapacak, eşit, adaletli, haktan ve hukuktan ayrılmadan bir dönemi daha ilimizin gelişimleriyle dolu, yeni yatırımlarla büyük işlerin konuşulduğu yeni bir dönemde güzel hizmetler bırakmak için var gücümüzle çalışacağız" dedi.

Kale Projesi’nde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor

“100 Yılın Projesi” olarak adlandırılan Niğde Kalesi ve Çevresi Koruma ve Yenileme Projesi’ne ilişkin çalışmalarda gelinen noktayı değerlendiren Başkan Özdemir, “Kale ve çevresinde başlattığımız projemiz son hızıyla devam ediyor. Türkiye’de kültür varlıkları alanlarında devam eden en hızlı projeler arasında yer alan Niğde Kalesi’ndeki projemizde ilk yapım ihalesini gerçekleştirdik. İhaleyi alan firma çalışmalarına başladı. 70’e yakın tarihi yapı korunup yenilenecek, metruk yapılar yıkıldı. 2 bin 200 hak sahibinden 2 bin hak sahibine ait alanlarda kamulaştırma tamamlandı" diye konuştu.

Kale Projesi’nin Türkiye’deki en zor projelerden biri olduğunu ifade eden Başkan Özdemir, "Birinci ve üçüncü derece arkeolojik sit alanlarında bir kentsel yenileme projesi götürüyoruz. Bütün yetki kurulda. Tabii seçim zamanı yalan yanlış çok bilgiler dolaştı. Bundan dolayı da vatandaşlarımızın aklında soru işaretleri oluşmuş olabilir ama kale projemizde hiçbir sıkıntı yok, projemiz devam ediyor. Projemizi Çevre, Şehircilik ve İklim D’eğişikliği Bakanlığı ve TOKİ ile birlikte yapıyoruz. Buradan tekrar Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum. Bizlere neredeyse sınırsız bir bütçe tanıdı. Yapılması gereken ve geç kalınan bir projeydi. Önümüzdeki en geç 3 yıl içerisinde bitirmeyi hedefliyoruz. Kurul izniyle yapılan ve çalışılan bir proje" şeklinde konuştu.