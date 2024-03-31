Başkan Özdoğan: 'Demokrasi şöleni içerisinde geçen bir seçim gününü yaşıyoruz'

Hacılar Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Hacılar Belediye Başkan Adayı Bilal Özdoğan, Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oyunu kullandı. Özdoğan, yapılan seçimin Türkiye için hayırlı olması temennisinde bulundu.

Mahalli İdareler seçimi için Akyazı Mahallesi Tevfik İleri Ortaokulu’nda 1004 numaralı sandıkta eşi Buket ve kızı İrem Özdoğan ile birlikte oyunu kullanan Başkan Adayı Bilal Özdoğan, “Bu güzel seçim atmosferiyle güzel ilçemizde demokrasi şöleni içerisinde geçen bir seçim gününü yaşıyoruz” dedi.

Başkan Özdoğan yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Hem geçtiğimiz 5 yılın değerlendirmesi hem de bu 58 günlük süreçteki seçim çalışmalarımız vatandaşlarımızın teveccühü ile, inşallah Rabbim bizlere ilçemize hizmet etmeyi nasip eder diye dua ediyoruz. İnşallah yeniden bu güzel insanlara ve bu güzel ilçeye hizmet etmeye devam edeceğiz. Tüm teşkilatlarıma teşekkür ederken, gerek beş yıllık süreçte gerekse 58 günlük bu seçim sürecinde bana her zaman en büyük desteği veren kıymetli eşime ve çocuklarıma teşekkür ediyorum. Akşam saatlerinde güzel haberleri öncelikle ailemle, sonra da ilçemizdeki teşkilatlarımızla paylaşacağız. Bu güzel seçim atmosferiyle güzel ilçemizde demokrasi şöleni içerisinde geçen bir seçim gününü yaşadık. Tüm destek veren, dua eden herkese ayrıca teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun.”