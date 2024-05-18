Başkan Özdoğan: 'Hacılar'da mozzarella peyniri üretilecek'

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan’dan tarım ve hayvancılığa bir destek daha geldi. İlçede ‘Mandam’ markasıyla manda sütünden kaymak, peynir ve yoğurt üretimi yapılan tesiste, Mozzarella peyniri üretimi için tüm hazırlıklar tamamlandı.

Hacılar Hürmetçi Mahallesi’nde, Tarım ve Orman Bakanlığı, Kayseri Valiliği ve Hacılar Belediyesi’nin destekleriyle 2020 yılında kurulan ’Manda Sütü İşleme Tesisi’nde kapasite artırımına gidilirken yeni ürünlerin de yapılabilmesi için olanak sağlanıyor. Günlük bir ton manda sütü işlenerek birçok satış noktasında manda sütünden üretilen peynir, yoğurt ve kaymak gibi süt ürünlerinin satışa sunulduğu tesiste şimdi de Mozzarella peyniri üretilecek.

"Hacılarımızın Mandam ürünleri tüm sofralarda yer bulacak"

Tesisin genişletilmesine yönelik çalışmaların başladığını duyuran Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, tesiste yapılan çalışmaları Hacılar Kaymakamı Burak Dertlioğlu, Kayseri Tarım İl Müdürü Bülent Saklav ve Kayseri Manda Yetiştiriciler Birliği Başkanı Ahmet Topçu ile yerinde inceledi. Özdoğan, "Tesisin büyütülmesi ve Mandam markasının Türkiye’de tanıtılması için desteklerimizi sürdürmeye devam edeceğiz. Son aşamada olan Mozzarella peyniri üretiminin tamamlanmasıyla, Hacılarımızın yerel markası tüm sofralarda yer bulacak" dedi.

Başkan Özdoğan sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tarım İl Müdürlüğümüzle birlikte belediyemizin iş birliği içerisinde gerçekleştirdiğimiz tesisimizin genişletilmesi ve Mozzarella peynir üretiminde gelinen son aşamayı yerinde incelemek amacıyla buradayız. Mozzarella peyniri üretiminde de belediye olarak ORAN Kalkınma Ajansı’nın başlattığı projeye destek verdik. Mandam markasıyla peynir, yoğurt ve kaymak üretimi yapan tesisimizin üretim kapasitesinin arttırılması yönünde çalışmaları da desteklemeye devam edeceğiz. Bu manada hem yerel yönetim hem de merkezi hükümet olarak bu konuda yapabileceklerimizi istişare ettik. Buradaki tesisimizi daha da büyüterek, geliştirerek ve Kayseri’mizi Türkiye’ye yeni ürünler sunmak adına çaba göstereceğiz. Birliğimizin yanında olacağız. Emeği geçen herkese, başta Bakanlığımız olmak üzere, teşekkür ediyorum. Bu tesisler, turizm ve üretim açısından Hürmetçimiz, Karpuzsekimiz, Dokuzpınarımız ve kısaca tüm Kayserimiz için faydalı olacaktır. Bu faydayı en üst seviyeye çıkarmak için çalışacağız."