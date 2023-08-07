Başkan Özdoğan: 'Sanayicimize destek oluyor, yeni alanlar açıyoruz'

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan Karpuzsekisi Çayırkaşı Mevkiinde ürettikleri sanayi alanı ile sanayiciye destek verdiklerini söyledi.

PAYLAŞ
  • 07.08.2023 11:01
  • Güncelleme: 07.08.2023 11:50
Başkan Özdoğan: 'Sanayicimize destek oluyor, yeni alanlar açıyoruz'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan; Karpuzsekisi Çayırkaşı Mevkiinde ürettikleri sanayi alanı ile sanayiciye destek verdiklerini söyledi.

Başkan Özdoğan yaptığı açıklamada; “İlçemizde bakanlığımızın bize verdiği rezerv alanlarıyla sanayi alanları oluşturuyoruz. Kayseri OSB’nin hemen bitişiğinde bir sanayi alanının oluşması çok önemliydi. Biz sanayicimiz için yeni alanlar açıyor, yer temin ediyoruz, saha temin ediyoruz. Bu manada da sanayicimize destek oluyoruz. Çünkü sanayicilerimiz tarafından OSB’de ciddi bir talep var. Sanayicilerimizin rahatlıkla iş yapabileceği alanları oluşturmanın önemli bir çalışma olduğunu biliyoruz” ifadelerine yer verdi.

Hacılar Belediyesi’nce düzenlenen arsa satış ihalelerine vatandaşlar tarafından çok fazla rağbet olduğuna dikkat çeken Başkan Özdoğan; “Bizler ilçemizin her alanda gelişimini sağlamak için gayret gösteriyoruz. Bu manada organize sanayi bölgesinin hemen yanı başındaki bu alanı açarak sanayicimizin kullanımına sunuyoruz. Arsa talep eden vatandaşlarımız için de çalışmalarımız devam ediyor” diyerek sözlerini tamamladı.

galeri
galeri
galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Kayseri polisinden alkışlanacak hareket: Umut'u doğum gününde yalnız bırakmadılar

Kayseri polisinden alkışlanacak hareket: Umut'u doğum gününde yalnız bırakmadılar

Mehmet Tiryakioğlu hayatını kaybetti

Mehmet Tiryakioğlu hayatını kaybetti

Gönüllü Kuruluşlar İYC'de Buluştu

Gönüllü Kuruluşlar İYC'de Buluştu

Sıcaklar Kayseriliyi kaşif yaptı

Sıcaklar Kayseriliyi kaşif yaptı

Saadet Partili Harmancı: 'İktidar olduğumuzda her genç kendi okuduğu bölümle alakalı iş yapabilecek'

Saadet Partili Harmancı: “İktidar olduğumuzda her genç kendi okuduğu bölümle alakalı iş yapabilecek”

Develi Belediyesi personeline yüzde 51 zam

Develi Belediyesi personeline yüzde 51 zam

Çok Okunanlar
1
Trenin önüne atlayarak hayatına son verdi

Trenin önüne atlayarak hayatına son verdi

2
Bir hafta bir yazar: İlyas Han Şahin

Bir hafta bir yazar: İlyas Han Şahin

3
17 yaşındaki genç yaşamına son verdi

17 yaşındaki genç yaşamına son verdi

4
MHP yeni il başkanı Seyit Demirezen oldu

MHP yeni il başkanı Seyit Demirezen oldu

5
Vurgun ailesinin mutlu günü

Vurgun ailesinin mutlu günü

6
Bir hafta bir yazar: Muhammet Bahadır Şahin

Bir hafta bir yazar: Muhammet Bahadır Şahin

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İş adamı Cemil Demirel MHP Ankara İl Başkan Yardımcısı oldu

İş adamı Cemil Demirel MHP Ankara İl Başkan Yardımcısı oldu

İstanbul' u terkedeciğini açıkladı!

İstanbul' u terkedeciğini açıkladı!

DAHA FAZLA
Türkiye son yılların en sıcak gününü yaşıyor

Türkiye son yılların en sıcak gününü yaşıyor

Polis ekiplerince 3 günde 950 kişi sorgulandı

Polis ekiplerince 3 günde 950 kişi sorgulandı

Toplantı sırasında gelen yangın ihbarına Başkan Arslan ve meclis üyeleri de müdahale etti

Toplantı sırasında gelen yangın ihbarına Başkan Arslan ve meclis üyeleri de müdahale etti

Mahalle buluşması Ağırnas ile devam etti

Mahalle buluşması Ağırnas ile devam etti

Altın sabit seyrini koruyor

Altın sabit seyrini koruyor