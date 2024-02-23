Başkan Öztürk: 'Asfalt plenti ile ulaşım altyapımızı ve ekonomimizi güçlendireceğiz'

Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, ilçeye 1.5 milyon Euro bedelle kazandırdıkları Asfalt Plenti ile tüm yolların sıcak asfalt ile kaplanacağını, ulaşım alt yapısının yanında bölgeye satacakları asfalt ile ekonomilerinin güçleneceğini belirtti.

Konu hakkında açıklamalarda bulunan Başkan Esat Öztürk; "Uzun bir planlama ve çalışmanın ardından, Yahyalı Belediyesi olarak asfalt plentimizi kullanıma açmanın gururunu yaşıyoruz. Asfalt plentimiz, ilçemizin altyapısını güçlendirmek ve bölgenin gelişimine katkı sağlamak amacıyla hayata geçirilmiş önemli bir projedir. Bu tesis, ilçemizdeki tüm yolların modernize edilmesini sağlayacak, böylece ulaşım altyapımızı daha güvenli ve konforlu hale getirecek. Ancak, sadece yerel altyapıyı güçlendirmekle kalmayacak, aynı zamanda asfaltın bölgedeki diğer ilçe ve şehirlere satışıyla da gelir elde edeceğiz. Bu da ilçemizin ekonomik büyümesine ve istihdam imkanlarının artmasına katkı sağlayacak önemli bir adımdır. Yahyalı Belediyesi olarak, ilçemizin gelişimi ve halkımızın refahı için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz. Asfalt plentimizin hayırlı olmasını diliyor, tüm ilçe sakinlerimizi bu önemli projeye destek vermeye ve birlikte daha güzel bir gelecek inşa etmeye davet ediyorum” ifadelerini kullandı.