Başkan Öztürk 'Geleceğin ilçesini imar ediyoruz'

Yahyalı Belediyesi ilçe merkezindeki asfaltlama çalışmalarına hızla devam ediyor.

100. yıl Mahallesi Kadir Kafalı Caddesi’nde devam eden asfaltlama çalışmalarını yerinde inceleyen Başkan Esat Öztürk, geleceğin ilçesini imar etmek için dur durak bilmeden çalıştıklarını söyledi.

AK Parti Yahyalı İlçe Başkanı Adem Sarıçiçek, 100. Yıl Mahalle Muhtarı Ahmet Bal ve meclis üyeleri birlikte çalışmaları yakından takip eden Başkan Esat Öztürk burada yaptığı konuşmada ; “Hizmet ve eser belediyeciliği bu olsa gerek. Eski adıyla Cezaevi Caddesi olarak bilinen Kadir Kafalı Kadir Kafalı Caddesi’ni yeniliyoruz. Burada asfaltlama çalışmalarımız hızla devam ediyor. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanımıza, Kırsal Hizmetler Daire Başkanımıza Finişer desteğinden dolayı teşekkür ediyorum. Kendi asfalt plentimizde üretimini yaptığımız asfaltın caddemize serimini yapıyoruz. Yaptığı girişimlerle belediyemize 250 ton bitüm hibesi sağlayan gururumuz, kıymetli Kayseri Milletvekilimiz Sayın Bayar Özsoy’a şükranlarımı sunuyorum. Biz, ilçe başkanımızla, belediye meclis üyelerimizle ve teşkilatımızla “Etle Tırnak “ gibiyiz. Yahyalı’ya daha iyi hizmet verebilmenin gayreti ve kaygısındayız. Şuan asfaltı dökülen caddemiz Kayseri Caddesi ile çevreyolunu birbirine bağlayan önemli bir bağlantı yolu. Çalışmalarımızda son noktaya geldik. Mutlu sona bugün erişeceğiz. Artık şehirlerden kırsala göçün arttığı bu dönemde yaptığımız bu çalışmalar çok önemli. İmar çalışmalarımız, belediyecilik çalışmalarımız çok çok önemli. Biz mimarlık dönemimiz dediğimiz bu dönemde Mimarlığımızı konuşturacağız. Gördüğünüz gibi biz laf üretmiyor, eser ve hizmet belediyeciliği yapıyoruz” İfadelerini kullandı.

100. Yıl Mahalle Muhtarı Ahmet Bal da yapılan asfaltlama çalışmalarından dolayı Başkan Esat Öztürk’e ve Yahyalı Belediyesi’ne teşekkür etti.